Российские военные захватили украинскую БМП со «Шквалом»

Российские военные захватили украинскую боевую машину пехоты БМП-1У с боевым модулем «Шквал» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Фотографии трофея опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимках видны бойцы, позирующие на броне захваченной БМП-1У. В ходе модернизации машину лишили стандартной башни с пушкой 2А28 «Гром», установив боевой модуль «Шквал».

Работу над модернизацией советской БМП-1 Киев начал в конце 1990-х годов, а в 2001-м модернизированную машину впервые продемонстрировали. Усовершенствованный вариант отличается от базовой БМП-1 боевым модулем с пушкой калибра 30 миллиметров, гранатометом, пулеметом и противотанковым ракетным комплексом. Также машина получила элементы ходовой части от БМП-2.

Ранее в сентябре на Украине заметили голландскую боевую машину пехоты YPR-765 со стандартным пушечным вооружением. Машину с автоматической пушкой Oerlikon KBA-B02 калибра 25 миллиметров выкупили у частного бельгийского коллекционера.

В июле стало известно, что российские военные в ходе СВО захватили на запорожском направлении колесный танк AMX-10RC, который Франция передала Украине.