CNN: Госдеп и Пентагон рекомендуют Байдену согласиться на отправку Киеву ОТР ATACMS

ЦАМТО, 12 сентября. Государственный департамент и Минобороны США рекомендуют президенту Джо Байдену дать согласие на отправку Украине ОТР ATACMS, дальность стрельбы которых составляет 300 км.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

"Этот значимый шаг рекомендуется со стороны Госдепартамента и Министерства обороны спустя месяцы украинских запросов", – сообщается в материале о возможной отправке ATAMCS на Украину.

Как отмечают собеседники канала, Д.Байден может принять решение уже скоро и, хотя окончательно вопрос о предоставлении данных вооружений остается открытым, вероятность их поставки в последнее время значительно возросла.

Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. В Киеве ждут новостей по поставкам после приземления Владимира Зеленского в Нью-Йорке. В понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ATACMS.

Ранее Пентагон сообщил "РИА Новости", что США пока не приняли решения об отправке Украине ОТР ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS, о которых просит Киев.