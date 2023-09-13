Госдеп США одобрил продажу Польше интегрированной системы противоракетной обороны IAMD

Минск. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Госдеп США одобрил продажу Польше ключевых элементов интегрированной системы противоракетной обороны IAMD общей стоимостью $4 млрд, сообщило во вторник агентство PAP со ссылкой на информацию Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона (DSCA).

"Как сообщает агентство, Госдепартамент согласился на продажу Польше пакета, включающего, среди прочего, 93 пунктов управления и контроля EOC (Engagement Operation Centers, Центры управления взаимодействием) и 175 радиолиний интегрированной сети управления огнем IFCN (Integrated Fire Control Network)", - говорится в сообщении.

Оценочная стоимость этого оборудования составляет $4 млрд, добавили там.

"Это ключевые элементы интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, которую Польша выбрала в рамках программы WISLA и для реализации которой уже закупила ракеты и пусковые установки PATRIOT", - отмечает агентство PAP.