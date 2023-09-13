МНО Польши заказало 486 РСЗО M142 HIMARS

ЦАМТО, 12 сентября. Министр обороны Польши Мариуш Блащак утвердил рамочное соглашение на приобретение компонентов пусковой установки РСЗО M142 HIMARS для систем HOMAR-A.

Как сообщило Агентство вооружений МНО Польши, церемония состоялась 11 сентября в учебном центре артиллерии и вооружений (г.Торунь).

Предметом рамочного соглашения, заключенного Агентством вооружений и американской корпорацией Lockheed Martin, является поставка 486 пусковых установок для оснащения 27 реактивных дивизионов HOMAR-A, а также обеспечение пакетов логистики и обучения. Американская сторона также должна будет оказать сопутствующую техническую поддержку. В соответствии с согласованным графиком, поставки должны начаться в конце 2025 года. После выполнения контракта, с учетом заказанных в 2019 году РСЗО M142, на вооружении ВС Польши будет состоять более 500 установок HIMARS.

Дальнейшая реализация программы HOMAR-A будет включать подписание отдельных исполнительных соглашений как с американскими, так и с польскими компаниями, в том числе на поставку боеприпасов.

Используя опыт выполнения первого этапа программы WISLA и ранее реализованных программ, на польских предприятиях планируется разместить заказы на поставку машин управления, технического обслуживания, подвоза боеприпасов и ремонтно-эвакуационных машин.

Реализация программы HOMAR-A предполагает трансфер технологий, который будет осуществляться на основе промышленной кооперации, обеспечивая максимально возможную "полонизацию" системы за счет использования польских компонентов, включая, в первую очередь, интеграцию элементов пусковой установки M142 HIMARS на шасси Jelcz и использование польской интегрированной системы боевого управления "Топаз" (Topaz). Также планируется приобрести технологию производства ракеты, применяемой РСЗО HIMARS.

Как заявлено, соглашение является важным этапом процесса приобретения РСЗО для ракетных войск и артиллерии ВС Польши, позволяющих наносить удары по объектам в оперативной глубине обороны противника (до 300 км).

Реализуемый в настоящее время контракт на поставку первого дивизионного огневого модуля HOMAR-A в "американской конфигурации" был подписан в феврале 2019 года. По его итогам ВС Польши получат 18 боевых пусковых установок HIMARS, 2 учебные пусковые установки, а также запас реактивных снарядов GMLRS, ОТР ATACMS и учебных боеприпасов LCRRPR. Кроме того, в заказ входят машины управления, машины подвоза боеприпасов и ремонтно-эвакуационные машины, логистическая поддержка, обучение и техническое обслуживание. Поставки элементов для первого дивизиона HOMAR-A осуществляются в настоящее время и продлятся до конца этого года.

Дивизионы HOMAR-A обеспечат огневую поддержку действий Сухопутных войск Польши путем нанесения ударов по целям в глубине обороны противника. Дивизионы HOMAR-A будут использовать для стрельбы реактивные боеприпасы GMLRS (наведение с помощью инерциальных и спутниковых навигационных систем), позволяющие с высокой точностью поражать цели на дальностях до 70 км, а также ОТР ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км.

Как сообщал ЦАМТО, Мариуш Блащак сообщил о подписании письма с запросом (LoR) на дополнительное приобретение в США до 486 пусковых установок M142 HIMARS, для оснащения 80 батарей реактивной артиллерии 26 мая 2022 года.

Прим. ЦАМТО: программа HOMAR предусматривает поставку новых РСЗО для ВС Польши. HOMAR-A представляет собой адаптированную РСЗО M142 HIMARS, HOMAR-K – адаптированную РСЗО K239 южнокорейской компании Hanwha Aerospace.