Войти
ЦАМТО

МНО Польши заказало 486 РСЗО M142 HIMARS

248
0
0
Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

ЦАМТО, 12 сентября. Министр обороны Польши Мариуш Блащак утвердил рамочное соглашение на приобретение компонентов пусковой установки РСЗО M142 HIMARS для систем HOMAR-A.

Как сообщило Агентство вооружений МНО Польши, церемония состоялась 11 сентября в учебном центре артиллерии и вооружений (г.Торунь).

Предметом рамочного соглашения, заключенного Агентством вооружений и американской корпорацией Lockheed Martin, является поставка 486 пусковых установок для оснащения 27 реактивных дивизионов HOMAR-A, а также обеспечение пакетов логистики и обучения. Американская сторона также должна будет оказать сопутствующую техническую поддержку. В соответствии с согласованным графиком, поставки должны начаться в конце 2025 года. После выполнения контракта, с учетом заказанных в 2019 году РСЗО M142, на вооружении ВС Польши будет состоять более 500 установок HIMARS.

Дальнейшая реализация программы HOMAR-A будет включать подписание отдельных исполнительных соглашений как с американскими, так и с польскими компаниями, в том числе на поставку боеприпасов.

Используя опыт выполнения первого этапа программы WISLA и ранее реализованных программ, на польских предприятиях планируется разместить заказы на поставку машин управления, технического обслуживания, подвоза боеприпасов и ремонтно-эвакуационных машин.

Реализация программы HOMAR-A предполагает трансфер технологий, который будет осуществляться на основе промышленной кооперации, обеспечивая максимально возможную "полонизацию" системы за счет использования польских компонентов, включая, в первую очередь, интеграцию элементов пусковой установки M142 HIMARS на шасси Jelcz и использование польской интегрированной системы боевого управления "Топаз" (Topaz). Также планируется приобрести технологию производства ракеты, применяемой РСЗО HIMARS.

Как заявлено, соглашение является важным этапом процесса приобретения РСЗО для ракетных войск и артиллерии ВС Польши, позволяющих наносить удары по объектам в оперативной глубине обороны противника (до 300 км).

Реализуемый в настоящее время контракт на поставку первого дивизионного огневого модуля HOMAR-A в "американской конфигурации" был подписан в феврале 2019 года. По его итогам ВС Польши получат 18 боевых пусковых установок HIMARS, 2 учебные пусковые установки, а также запас реактивных снарядов GMLRS, ОТР ATACMS и учебных боеприпасов LCRRPR. Кроме того, в заказ входят машины управления, машины подвоза боеприпасов и ремонтно-эвакуационные машины, логистическая поддержка, обучение и техническое обслуживание. Поставки элементов для первого дивизиона HOMAR-A осуществляются в настоящее время и продлятся до конца этого года.

Дивизионы HOMAR-A обеспечат огневую поддержку действий Сухопутных войск Польши путем нанесения ударов по целям в глубине обороны противника. Дивизионы HOMAR-A будут использовать для стрельбы реактивные боеприпасы GMLRS (наведение с помощью инерциальных и спутниковых навигационных систем), позволяющие с высокой точностью поражать цели на дальностях до 70 км, а также ОТР ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км.

Как сообщал ЦАМТО, Мариуш Блащак сообщил о подписании письма с запросом (LoR) на дополнительное приобретение в США до 486 пусковых установок M142 HIMARS, для оснащения 80 батарей реактивной артиллерии 26 мая 2022 года.

Прим. ЦАМТО: программа HOMAR предусматривает поставку новых РСЗО для ВС Польши. HOMAR-A представляет собой адаптированную РСЗО M142 HIMARS, HOMAR-K адаптированную РСЗО K239 южнокорейской компании Hanwha Aerospace.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Южная Корея
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Военные учения
Похожие новости
16.05.2023
Польша получила первые ракетные комплексы HIMARS
02.05.2023
«Разворот через сплошную»
09.02.2023
Возможная поставка Польше 486 американских ракетных комплексов HIMARS
02.02.2023
Как поставки вооружений Украине влияют на оборонную промышленность США?
07.11.2022
Польша подписала окончательный контракт на закупку 218 южнокорейских реактивных систем К239 Chunmoo
30.11.2017
США планируют поставить Польше ракеты комплекса HIMARS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 04:57
  • 20
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 00:09
  • 5
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 12.09 21:23
  • 55136
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 20:54
  • 14
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.09 19:35
  • 2
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 12.09 16:13
  • 1
"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь