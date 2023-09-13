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РИА Новости

Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно

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Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин: Россия работает над оружием на новых физических принципах

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Оружие на новых физических принципах в ближайшей перспективе будет обеспечивать безопасность любой страны, в России это прекрасно понимают и работают над этим, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Даже если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим", - сказал Путин во вторник на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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