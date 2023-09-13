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Корабли типа MEKO сохраняют популярность

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Корабли типа MEKO сохраняют популярность
Корабли типа MEKO сохраняют популярность.
Источник изображения: invoen.ru

Конструкция кораблей типа MEKO разработана немецкой кораблестроительной компанией ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). MEKO от «Mehrzweck-Kombination» расшифровывается как «многоцелевая комбинация», использующая методы модульного проектирования военных кораблей. Первоначально концепция MEKO была разработана верфью Blohm & Voss и имеет долгую историю в военно-морском кораблестроении, начавшуюся с конца 1970-х годов, когда нигерийский флот заказал 3360-тонный фрегат MEKO 360 H1, NNS Aradu.

Более 40 лет спустя бренд MEKO все еще находится в производстве. Среди последних заказчиков кораблей типа MEKO – Египет, который в мае 2023 года получил второй из четырех фрегатов MEKO A-200 водоизмещением 3700 тонн. Третий планируется поставить к концу 2023 года. Первые три строятся в Германии компанией TKMS, а четвертый – в Египте на верфи Александрии.

ENS Al-Aziz (F 904) – головной корабль серии из четырех фрегатов MEKO A200 для ВМС Египта

Подписание контракта на сумму 2,3 млрд. евро, на поставку четырех корпусов состоялось в апреле 2019 года. Новые корабли заменят существующие четыре фрегата проекта «Оливер Хазард Перри» (бывшие корабли ВМС США), купленные подержанными в 1997-98 годах. По оценкам западных специалистов, контракт стал значительным шагом вперед в наращивании возможностей египетских ВМС.

Впервые проект MEKO A-200 в 1999 году у Blohm & Voss для своих ВМС закупила Южная Африка. Речь идет о четырех фрегатах A-200 SAN Valour («Доблесть»). A-200 – это эволюция более старого успешного в 1987-2006 годах проекта MEKO 200. Тогда 25 кораблей этой конструкции были экспортированы в пять стран: Австралия (8), Греция (4), Новая Зеландия (2), Португалия (3) и Турция (8).

Фрегат Amatola (F145) – первый из четырех типа «Доблесть» ВМС Южной Африки

Заглядывая в будущее, ВМС Германии оценивают новый дизайн A400 в качестве основы для своей программы создания фрегатов F127. Не ранее 2032 года проект F127 заменит существующие фрегаты ПВО типа F124 «Саксония» и, как утверждается, будет включать в себя новые возможности защиты ПРО от баллистических и гиперзвуковых ракет. Предположительно, F127 будет иметь длину до 220 м и водоизмещение около 10-12 тыс. тонн.

Компания также предложила новый дизайн MEKO A300 PL для проекта польского фрегата «Мечник». Несмотря на неудачу в этом соревновании, вариант кораблей типа MEKO длиной 130 м и массой 5400 т, которые могут нести 64 ракетных отсека, показывает, что конструкция достаточно адаптируема для ведения интенсивных боевых действий на поверхности. Это важно для соответствия тенденциям будущего рынка надводных боевых средств, где корабли становятся все крупнее.

Корабли типа МЕКО


НазваниеMEKO A-200Класс Tamandaré (MEKO A-100)MEKO A-300
КатегорияФрегатыКорветы, фрегатыФрегаты
ПоставщикиThyssenKrupp Marine Systems, Alexandria Shipyard, Blohm+Voss, Howaldtswerke-Deutsche WerftThyssenKrupp Marine Systems, Atech, EmbraerThyssenKrupp Marine Systems
РегионЕвропа, АфрикаЮжная АмерикаЕвропа
Страна-производительГермания, ЕгипетБразилияГермания
СтатусВ производствеВ производствеВ разработке
Общее количество заказанных104н/д
Всего поставлено7н/дн/д
Стоимость единицы (млн.долл. США)416, 7400,00521,00
Первая поставка20062025н/д
Выход из эксплуатациин/дн/дн/д
Длина (общая, м)121107,2130
Ширина (общая, м)16,315.95н/д
Осадка, м4,45,2н/д
Водоизмещение (общее, тонн)37003 4555400
Скорость (максимальная, уз.)2928н/д
Дальность хода (общая, км)13 334,4н/дн/д
Экипаж (чел.)120н/дн/д
Пассажиры (чел.)50н/дн/д


Проект МЕКО А-300 рассматривается как поворот для TKMS, которая после задержек с фрегатами типа F125 «Баден-Вюртемберг» потеряла контракт на F126. Как известно, бундесвер объявил тендер и после длительного процесса торгов в январе 2020 года выбрал голландского кораблестроителя Damen Schelde Naval Shipbuilding. Последний использует верфь Blohm & Voss, принадлежащую в настоящее время группе Naval Vessels Lurssen (NVL), но до 2016 года, по иронии судьбы, относившуюся к TKMS.

Однако успех экспорта считается ключевой составляющей бренда MEKO. Дизайн A200 позволил TKMS сохранить свои позиции на внутреннем и международном рынках военных кораблей. В 2012 году Алжир заказал два фрегата MEKO 200AN Erradii (910) и El Moudamir (911), которые были поставлены в 2016 и 2017 годах. Хотя в 2023 году варианты еще двух были отменены, это позволило компании обеспечить производственную линию египетского контракта.

Эскиз корветов класса Tamandare, которые строятся для ВМС Бразилии

В Бразилии, в марте 2023 года на заводе ThyssenKrupp Estaleiro Brasil Sul в Итаяи, штат Санта-Катарина, началось строительство первого из четырех корветов класса Tamandare, построенных по проекту MEKO A100 MB, основанного на проекте A200. Спуск Tamandaré на воду намечен на середину 2024 года, а передача ВМС Бразилии к концу 2025 года. Резка стали для второго в своем классе корабля запланирована на конец 2023 года.

Между тем концепция MEKO была применена на рынке небольших кораблей, где тип MEKO 100 впервые добился успеха в начале 2000-х годов. Речь идет об экспортном заказе на первые шесть корветов проекта «Кедах» (Kedah) с водоизмещением 1850 тонн для Королевских ВМС Малайзии.

По материалам ресурса shephardmedia.com

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Страны
Австpалия
Алжир
Бразилия
Германия
Греция
Египет
Катар
Малайзия
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Португалия
Турция
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2020-й год
MEKO 200
Oliver Hazard Perry
ГЗЛА
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