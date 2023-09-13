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ТАСС

Мирошник: украинский оборонный форум призван закамуфлировать новые поставки оружия Киеву

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Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото
Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

У Украины нет ни производственного, ни финансового, ни интеллектуального потенциала для реанимации своего ВПК, считает бывший посол Луганской Народной Республики в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Украина к настоящему моменту свела к историческому минимуму весь свой интеллектуальный и производственный потенциал в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК), поэтому предстоящий форум оборонной индустрии, на который власти республики в последнее время приглашают иностранных производителей вооружений, призван просто закамуфлировать поставки западного оружия под украинское производство. Об этом заявил ТАСС посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима, бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

За последние несколько месяцев власти Украины сделали ряд громких заявлений о растущей мощности ВПК страны. Говорилось о ее увеличении вдвое, о начале производства собственных ракет, дронов и артиллерии. Осенью Киев хочет провести международный форум оборонной индустрии, направленный на развитие этого сектора, и настойчиво приглашает иностранные компании принять в нем участие.

"Форум стоит считать очередным пиар-проектом Киева, который призван только закамуфлировать западные поставки для Вооруженных сил Украины под собственное производство. Потенциал ВПК Украины за время специальной военной операции снизился от крупных оборонных производств советской эпохи, на которых держался экспортный потенциал Украины, до крупноузловой сборки дронов в гаражах из привезенных запчастей. И ни на что большее Киев сегодня претендовать не может. Весь их интеллектуальный и производственный потенциал сведен к историческому минимуму, все военные возможности сохраняются исключительно за счет западных поставок", - сказал Мирошник.

Он подчеркнул, что это не единственная попытка украинских властей выдать желаемое за действительное. "Киев переодически предпринимает попытки представить украинских гастарбайтеров на иностранных предприятиях как перенос своих производств на другие площадки, но это такой же миф, как и другие виртуальные проекты режима. У Киева нет ни производственного, ни финансового, ни интеллектуального потенциала для реанимации своего ВПК, и даже те безумные попытки, на которые могут пойти "инвесторы" под давлением США, станут военной целью еще до завершения монтажа оборудования", - заключил дипломат.

Россия неоднократно поднимала вопрос о непрекращающихся поставках оружия Киеву. Как заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием. 

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