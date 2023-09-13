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ТАСС

Корабль КНР "Тяньчжоу-5" после завершении миссии вошел в атмосферу и сгорел

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Модель грузового космического корабля «Тяньчжоу»
Модель грузового космического корабля «Тяньчжоу».
Источник изображения: ©Godai, Wikimedia

Осколки космического аппарата упали в безопасной акватории в южной части Тихого океана

ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" после завершения миссии вошел в земную атмосферу и сгорел в ней. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, процесс возвращения аппарата контролировался китайскими специалистами. "Немногочисленные осколки" корабля упали в "безопасной акватории" в южной части Тихого океана.

Космический грузовик отстыковался от китайской орбитальной станции 11 сентября. Ведомство отмечает, что он позволил добиться "воодушевляющих результатов" при реализации китайской космической программы.

"Тяньчжоу-5" был запущен с космодрома Вэньчан (остров Хайнань) 12 ноября 2022 года при помощи ракеты-носителя CZ-7 Y6. Корабль доставил на станцию продовольствие, оборудование и вещи для тайконавтов.

5 мая "Тяньчжоу-5" по плану отстыковался от космической станции КНР, а через 33 дня вновь с ней соединился. В итоге была осуществлена проверка соответствующего оборудования.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Тяньчжоу
Чанчжэн
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