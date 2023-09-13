Войти
Lenta.ru

США запустили спутники для наблюдения за российскими аппаратами

254
0
0
The satellites
The satellites are an upgrade from the Space Force's Space-Based Space Surveillance satellites, which will reach the end of their service life in 2028.
Источник изображения: Boeing

Космические силы и Национальное разведывательное управление США в рамках миссии Silent Barker запустили спутники, предназначенные для наблюдения за российскими и китайскими космическими аппаратами, которые якобы могут представлять опасность для американской орбитальной группировки. Об этом сообщает Defense News.

Ракету Atlas V с аппаратами Silent Barker запустили 10 сентября с базы космических сил на мысе Канаверал во Флориде. После ввода в эксплуатацию спутники будут отслеживать объекты и потенциально опасную деятельность на геосинхронной орбите.

Как пишет издание, отслеживание активности в космосе становится более приоритетной задачей, поскольку Россия и Китай «проявляют признаки возможной агрессии». Отмечается, что большинство задач по наблюдению за космосом выполняют наземные датчики, но они не обеспечивают тот уровень детализации, который надеются получить с помощью Silent Barker.

Изначально запуск запланировали на 29 августа, но его перенесли из-за погодных условий. В ходе предстартового брифинга представители ведомств сообщили, что 10 сентября запустили больше одного аппарата, но не раскрыли количество запущенных спутников.

О планируемом запуске спутников Silent Barker стало известно в июне. Ожидается, что в группировку войдут несколько космических аппаратов, расположенных на высоте 35,4 тысячи километров над поверхностью Земли. Бывший сотрудник комитета Палаты представителей по вооруженным силам Сара Минейро отметила, что спутники увеличат возможность Космических сил отслеживать на орбите аппараты противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Atlas V
Похожие новости
21.06.2021
Новые виды Луны
28.09.2017
С протянутой рукой
02.11.2016
"Экспериментальный образец гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя успешно прошел летные испытания"
26.05.2015
Секретный «мини-шаттл» даст США уникальные возможности в космосе
16.12.2014
«Наше лидерство не вызывает сомнений»
22.08.2012
На Луну по конкурсу
09.06.2011
Космос, который мы еще не потеряли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 04:57
  • 20
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 00:09
  • 5
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 12.09 21:23
  • 55136
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 20:54
  • 14
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.09 19:35
  • 2
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 12.09 16:13
  • 1
"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь