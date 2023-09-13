СМИ узнали о планах Украины добиваться согласия США на поставки ATACMS

Politico: Киев хочет получить согласие на поставки ATACMS к Генассамблее ООН

Киев рассчитает в ближайшее время получить от Вашингтона согласие на передачу дальнобойных ракет ATACMS. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Украина продавливает США дать зеленый свет по поставкам ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе, где будут участвовать [американский президент Джо] Байден и Владимир Зеленский», — говорится в публикации.

По информации издания, в Белом доме продолжаются «активные обсуждения», связанные с орудиями дальнего действия.

Ранее в понедельник агентство Reuters сообщило, что власти США могут одобрить поставку дальнобойных ракет Украине, в том числе ATACMS или GMLRS.

При этом официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не изменили свою позицию насчет возможных поставок Украине дальнобойных ракетных комплексов ATACMS — Вашингтон не передает их Киеву.

10 сентября первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер не исключил поставки ATACMS Украине в будущем, однако отметил, что на сегодняшний день Вашингтон не готов к этому шагу.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.