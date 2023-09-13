Войти
Известия.ru

СМИ узнали о планах Украины добиваться согласия США на поставки ATACMS

220
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Defense Ministry

Politico: Киев хочет получить согласие на поставки ATACMS к Генассамблее ООН

Киев рассчитает в ближайшее время получить от Вашингтона согласие на передачу дальнобойных ракет ATACMS. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Украина продавливает США дать зеленый свет по поставкам ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе, где будут участвовать [американский президент Джо] Байден и Владимир Зеленский», — говорится в публикации.

По информации издания, в Белом доме продолжаются «активные обсуждения», связанные с орудиями дальнего действия.

Ранее в понедельник агентство Reuters сообщило, что власти США могут одобрить поставку дальнобойных ракет Украине, в том числе ATACMS или GMLRS.

При этом официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не изменили свою позицию насчет возможных поставок Украине дальнобойных ракетных комплексов ATACMS — Вашингтон не передает их Киеву.

10 сентября первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер не исключил поставки ATACMS Украине в будущем, однако отметил, что на сегодняшний день Вашингтон не готов к этому шагу.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
GMLRS
Компании
ООН
Похожие новости
10.04.2023
США "мутят воду" в истории с "Северными потоками", чтобы скрыть факты
19.04.2022
США все спланировали. Без России ЕС у них на крючке
22.11.2021
Министр обороны Украины попросил у США помощи в защите страны
12.07.2021
Бессилие сильного
03.04.2013
Ураганный огонь по площадям
26.12.2012
Бессрочные договоренности по РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 04:57
  • 20
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 00:09
  • 5
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 12.09 21:23
  • 55136
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 20:54
  • 14
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.09 19:35
  • 2
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 12.09 16:13
  • 1
"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь