CNN: в Госдепе и Пентагоне выступают за отправку ракет ATACMS Киеву

По данным телекомпании, в ведомствах полагают, что это "могло бы помочь Украине продвинуться в своем контрнаступлении, которое движется слишком медленно для достижения убедительного прогресса"

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент и Пентагон рекомендуют президенту страны Джо Байдену начать поставки дальнобойных ракет ATACMS киевским властям, сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, в упомянутых ведомствах полагают, что "отправка ракет могла бы помочь Украине продвинуться в своем контрнаступлении, которое движется слишком медленно для достижения убедительного прогресса". "Вероятность этого (поставок ракет ATACMS Киеву - прим ТАСС) сейчас значительно увеличилась", - приводит телекомпания слова одного из американских чиновников, знакомого с ходом переговоров. Тем не менее окончательного решения по передаче ракет пока не принято.

Ранее газета Politico сообщила, что Киевские власти надеются, что США объявят о поставках ВСУ дальнобойных ракет ATACMS к открывающейся 19 сентября неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Вместе с тем в американской администрации, указывает издание, утверждают, что данный срок слишком короткий для принятия подобного решения.

Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить ракеты ATACMS.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США близки к тому, чтобы одобрить поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS или GMLRS с кассетной боевой частью. По сведениям телекомпании ABC, Соединенные Штаты могут включить ATACMS уже в следующий пакет военной помощи Киеву. Но, как заявил в понедельник на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, Вашингтон не менял свою позицию по поводу возможных поставок Украине ATACMS и не передает их Киеву.