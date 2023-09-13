Танк оказался дефектным: у Challenger 2 ВСУ оторвалась лобовая броня

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Как продемонстрировали боевые действия в зоне специальной военной операции, качество британских танков Challenger 2, две единицы которых были уничтожены российскими ПТУР "Корнет", оставляет желать лучшего.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), например, у первого из уничтоженных танков, как пишут в социальных сетях и форумах, оторвало лобовую плиту спонсона корпуса. Также внутренний взрыв боекомплекта вырвал многотонную башню.

И это все у боевой машины, которую долгие годы представляли как эталон защищенности. На деле оказалось, что у нее практически нет преимуществ перед образцами предыдущего поколения.

Ранее, в 2003 году Challenger 2 воевали лишь против не самых лучших соединений иракской армии, вооруженных советскими Т-55 и китайскими Type 69-I/II, устаревшими противотанковыми гранатометами и управляемыми ракетами, вроде ПТУР "Малютка". Столкнувшись с современной армией, с такими мощными средствами поражения, как комплексы "Корнет", британская броня потерпела позорное фиаско. Понятно, почему так долго эти танки боялись отправлять на линию боевого соприкосновения.

Сейчас из поставленных четырнадцати единиц осталось чуть больше одной роты, и в будущем поставок не предвидится. В Сети уже шутят, называя оставшиеся танки "двенадцатью друзьями Зелёушена".

Печальная участь этих многотонных "подарков" деморализующее подействовало на американцев, которые стали задерживать поставки своих М1А1 Abrams. По всей видимости, эти танки будут доставлены на Украину, когда ВСУ полностью выдохнутся, и осенняя распутица даст повод полностью исключить применение тяжелой бронетехники.