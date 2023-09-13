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Известия.ru

Германия отказалась поставлять Киеву ракеты автоматически вслед за США

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Heiko Becker

Reuters: Германия не намерена поставлять ВСУ ракеты автоматически вслед за США

Министр обороны Германии Борис Писториус 11 сентября заявил, что Берлин не планирует поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает Reuters.

«Берлин не обязательно станет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия Украине», — заявил Писториус.

По его словам, в этом конфликте «нет автоматизма».

В ходе своего визита в Кельн он добавил, что Германия пока не в состоянии решить, предоставлять ли Украине ракеты Taurus.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что власти США могут одобрить поставку дальнобойных ракет Украине, в том числе ATACMS или GMLRS.

При этом официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллер заявил, что США не изменили свою позицию насчет возможных поставок Украине дальнобойных ракетных комплексов ATACMS — Вашингтон не передает их Киеву.

На брифинге он уточнил, что разговоры с украинскими коллегами на эту тему продолжаются.

В тот же день в ходе встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ультимативной форме потребовал от ФРГ поставок ракет Taurus.

Накануне, 10 сентября, первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер также не исключил поставки ATACMS Украине. Однако он отметил, что пока на такой шаг Вашингтон не готов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
GMLRS
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