В Госдепе подтвердили решение не передавать ракеты ATACMS Украине

В Госдепе заявили, что ракеты ATACMS не передаются Украине

США не изменили свою позицию насчет возможных поставок Украине дальнобойных ракетных комплексов ATACMS, Вашингтон не передает их Киеву. Об этом 11 сентября заявил официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллер.

«Эти разговоры у нас с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства США. Однако на этом этапе у нас нет новой позиции, о которой можно было бы объявить», — уточнил он на брифинге.

Накануне первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер также не исключил поставки ATACMS Украине. Однако он отметил, что пока на такой шаг Вашингтон не готов.

До этого, 8 сентября, глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости дальнобойного оружия для украинских войск. По его мнению, благодаря этому удастся снизить потребность в живой силе и уменьшить потери на поле боя.

При этом бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик выразил мнение, что в случае возможной поставки ракет Киеву российская армия с легкостью их уничтожит.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.