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Известия.ru

NYT узнала о поставках оружия на Украину бароном из США на сумму $200 млн

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Источник изображения: Фото: соцсети

NYT: компания Global Ordnance Марка Моралеса поставляет Киеву ракеты и танки

Оружейный барон из США Марк Моралес поставил оружие на Украину на сумму более $200 млн, сообщила 9 сентября газета The New Tork Times (NYT).

Отмечается, что компания Моралеса Global Ordnance заключила контракт с Пентагоном на производство боеприпасов на сумму более чем $1 млрд. Кроме того, сделку на поставки вооружения для Киева барон заключил напрямую с украинской стороной.

Одним из ключевых советников оружейного барона из Флориды газета указала сержанта Владимира Койфмана — американца украинского происхождения, служившего в Национальной гвардии Украины, а теперь главного сержанта украинской территориальной обороны. Также Моралес принял на службу советника бывшего украинского министра обороны Дениса Ванаша.

Конкуренты Моралеса жалуются на его связи с Пентагоном. Судя по документам, он перевез на Украину ракеты, снаряды, гранаты и бронетехнику из Болгарии, Египта, Иордании и Пакистана.

Позже, 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии — не кино и не будет иметь хеппи-энда. Он также отметил, что хочет обсудить с президентом США Джо Байденом поставку Киеву ракет ATACMS.

Тем временем официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллер заявил, что США не изменили свою позицию насчет возможных поставок Украине дальнобойных ракетных комплексов ATACMS. Вашингтон не передает их Киеву.

Ранее, 6 сентября, Пентагон сообщил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Киеву на $175 млн, который включает поставку снарядов с обедненным ураном для танков Аbrams.

Между тем на следующий день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что новый пакет военной помощи Украине от США не может оказать принципиального влияния на ход российской специальной операции.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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Страны
Болгария
Египет
Иордания
Пакистан
Россия
США
Украина
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