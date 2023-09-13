Кулеба в ультимативной форме потребовал от ФРГ поставок ракет Taurus

Кулеба нахамил Бербок из-за отказа Германии поставлять ракеты Taurus

Берлину следует как можно скорее начать поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву. Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции 11 сентября.

«Вы всё равно это сделаете. <...> Я не понимаю, почему мы теряем время», — заявил он, обращаясь к немецкой коллеге Анналене Бербок.

Ранее в этот день Кулеба отметил, что украинская сторона «готова сделать всё необходимое», чтобы ускорить процесс согласования передачи Taurus.

8 сентября Анналена Бербок объяснила, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего действия сопряжены с трудностями, поскольку требуют обсуждения каждой детали. В свою очередь, глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что армии необходимо дальнобойное оружие, чтобы «минимизировать потери и снизить мобилизационные потребности» в стране.

До этого, 5 сентября, министр иностранных дел Украины заверил, что Киев не планирует использовать ракеты большой дальности Taurus за пределами «международно признанных границ» республики в случае их передачи со стороны ФРГ. Кулеба выразил надежду, что поставка ракет состоится в ближайшее время.

Поставки ракет Taurus были запланированы правительством ФРГ еще в начале августа. Обсуждение данного вопроса началось, после того как 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность передать Киеву ракеты дальнего действия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.