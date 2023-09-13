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Известия.ru

Reuters заявило о возможной поставке дальнобойных ракет США на Украину

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Reuters: власти США могут одобрить поставку дальнобойных ракет Украине

Власти США могут одобрить поставку дальнобойных ракет Украине, в том числе ATACMS или GMLRS. Об этом в понедельник, 11 сентября, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«Администрация [президента США Джо] Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставку на Украину ракет большей дальности, начиненных кассетными бомбами», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что окончательное решение пока не принято и передача орудий может сорваться.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский отметил, что хочет обсудить с Байденом поставку ракет ATACMS Киеву.

Тем временем, по словам официального представителя Госдепа Соединенных Штатов Мэттью Миллера, Вашингтон не изменил свою позицию насчет дальнобойных ракетных комплексов и по-прежнему не планирует отправлять их на Украину.

8 сентября глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости оружия дальнего действия. По его мнению, это позволит снизить потребность в живой силе и сократить потери на поле боя.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
GMLRS
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