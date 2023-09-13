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Новый антироссийский фронт. Запад понял, что Украина не справляется

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Трефилов

Cumhuriyet: США провоцируют открытие второго антироссийского фронта — на Кавказе

Напряженность между Арменией и Азербайджаном не что иное, как попытка США открыть еще один антироссийский фронт, помимо Украины, пишет Cumhuriyet. Россия не будет сидеть сложа руки. Автор статьи называет три способа, как можно положить конец "англосаксонским проектам в регионе".

Мехмет Али Гюллер

Не секрет, что, помимо Украины, США с самого начала хотели открыть еще один антироссийский фронт — на Кавказе. Так, за четыре месяца до начала специальной военной операции на Украине Саакашвили был отправлен в Грузию как раз для выполнения этой задачи, но он не сумел добиться успеха. Вскоре, после начала СВО, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил: "Пока мы находимся у власти, мы не допустим открытия второго фронта в Грузии".

Иными словами, сегодняшнее противостояние в каком-то смысле началось в 2008 году, когда США попытались расчистить Украине и Грузии путь к членству в НАТО. Америка предполагала, что она быстрее измотает Россию, ударяя по ней как с запада, так и с юга, и рассчитывала, что членство Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе сделает Черное море "озером НАТО".

Ходы США

Открытие Соединенными Штатами второго фронта против России на Кавказе не представляется возможным. Однако это, конечно, не означает, что США не будут пытаться сделать это и не перестанут провоцировать хаос в регионе. Создание, если не второго фронта, то хотя бы конфликтной обстановки к югу от России все равно выгодно США в силу веских причин.

Собственно говоря, в последнее время с этой целью были сделаны некоторые ходы. Сначала США попытались сорвать трехсторонний мир России с Азербайджаном и Арменией и вмешаться для достижения армяно-азербайджанского соглашения при участии Вашингтона.

За этим последовал выпад премьер-министра Армении Никола Пашиняна: "Зависимость Армении от России в сфере безопасности была стратегической ошибкой". Далее председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер (Gunther Fehlinger) призвал США включить Армению в НАТО. Наконец, было решено провести десятидневные совместные учения США и Армении.

Жесткая нота Еревану от Кремля

Конечно, нельзя было ожидать, что Россия будет просто наблюдать за американскими провокациями. Кремль крайне жестко предупредил Ереван и передал администрации Пашиняна ноту из-за следующих четырех "недружественных" политических шагов.

  1. Постановка под сомнение действия трехсторонних договоренностей в отношении нормализации отношений с Азербайджаном, достигнутых с Россией.
  2. Запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
  3. Визит жены премьер-министра Армении в Киев для доставки гуманитарной помощи нацистскому режиму на Украине.
  4. Проведение военных учений на территории Армении с участием США.

Цель США: турецко-иранский конфликт

Реальный масштаб и опасность американской провокации касаются в том числе Турции и заключаются в следующем. Вот уже в течение недели говорится о вероятности возобновления войны между Азербайджаном и Арменией. Более того, те, кто рассматривает это в качестве благоприятной возможности, надеются также посредством азербайджано-армянского военного конфликта разжечь пожар еще больше с помощью турецко-иранского конфликта.

Жесткий ответ Кремля в то же время означает вмешательство в этот процесс. Пока неясно, сработало ли это, но мы знаем, что двустороннее партнерство Турции и России, и особенно трехстороннее сотрудничество с участием Ирана, является верным решением для предотвращения планов США и Великобритании на Кавказе.

Кстати, накануне в информагентствах сначала появилась новость о том, что Армения и Азербайджан достигли соглашения по Лачинскому коридору и из обеих стран будут открыты дороги в Нагорный Карабах, а затем помощник президента Азербайджана Гаджиев заявил: "Соглашение не достигнуто". На данный момент предполагается открытие дороги Агдам – Степанакерт для доступа гуманитарной помощи в Карабах.

Нужно претворить в жизнь платформу "3+3"

Кризис продолжается. Из него необходимо извлечь три основных урока.

  1. Провокации США на Кавказе не закончатся. Поэтому для решения вопроса необходимо претворить в жизнь функционирование платформы "3+3", которая объединит Турцию, Россию, Иран, а также Азербайджан, Армению, Грузию.
  2. Турецко-российское сотрудничество является наиболее эффективным способом предотвращения англосаксонских проектов как в прошлом веке, так и в текущем столетии.
  3. Турция и Иран должны вести серьезную идеологическую борьбу против построенных на враждебности политических линий в своих странах.

Автор: Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)

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