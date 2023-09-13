Госдеп опроверг связь военных учений США и Армении с напряженностью в Закавказье

Совместные учения войск США и Армении никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку. С таким заявлением 11 сентября выступил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

«Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями», — подчеркнул он на брифинге, транслируемом на YouTube-канале ведомства.

Ранее в этот день стало известно о старте совместных военных учений Армении с миротворцами США Eagle Partner 2023. Они будут проходить до 20 сентября. Минобороны Армении уточняло, что маневры предусматривают отработку решения задач по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в ходе миротворческих миссий.

До этого, 4 сентября, председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению стать членом альянса. При этом замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал идею вступления Армении в НАТО большими фантазиями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил обеспокоенность Кремля совместными военными учениями США и Армении. Он указал, что власти будут тщательно следить за ситуацией.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В начале августа 2023 года ситуация вокруг Карабаха ухудшилась. Азербайджан заявил о стягивании в непризнанной республике войск и техники. Более того, застопорились мирные переговоры, которые Ереван и Баку активно вели в начале текущего лета.