Войти
Известия.ru

Госдеп опроверг связь военных учений США и Армении с напряженностью в Закавказье

255
0
0
Источник изображения: Фото: минобороны Республики Армения

Совместные учения войск США и Армении никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку. С таким заявлением 11 сентября выступил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

«Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями», — подчеркнул он на брифинге, транслируемом на YouTube-канале ведомства.

Ранее в этот день стало известно о старте совместных военных учений Армении с миротворцами США Eagle Partner 2023. Они будут проходить до 20 сентября. Минобороны Армении уточняло, что маневры предусматривают отработку решения задач по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в ходе миротворческих миссий.

До этого, 4 сентября, председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению стать членом альянса. При этом замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал идею вступления Армении в НАТО большими фантазиями.


Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил обеспокоенность Кремля совместными военными учениями США и Армении. Он указал, что власти будут тщательно следить за ситуацией.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В начале августа 2023 года ситуация вокруг Карабаха ухудшилась. Азербайджан заявил о стягивании в непризнанной республике войск и техники. Более того, застопорились мирные переговоры, которые Ереван и Баку активно вели в начале текущего лета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
29.11.2021
Мечты об объединенной тюркской армии
15.02.2021
Nowa Europa Wschodnia (Польша): польско-российские отношения приобрели конфликтный характер, но войны никто не хочет
01.07.2019
EurasiaNet (США): американские солдаты в Грузии на фоне напряженности с Россией
25.06.2019
Атака сверху: как Грузия поможет США бомбить Иран
19.03.2019
Российский эксперт: транспортировка грузов в Армению через Абхазию и Южную Осетию не является приоритетной задачей (Interpressnews, Грузия)
15.10.2018
Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 04:57
  • 20
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.09 00:09
  • 5
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 12.09 21:23
  • 55136
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 20:54
  • 14
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 12.09 19:35
  • 2
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 12.09 16:13
  • 1
"Летающий танк". В России возобновят производство Т-80
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь