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Интерфакс-АВН

Пашинян заявил, что совместные учения Армении и США проводятся не впервые

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © Sputnik / Асатур Есаянц

Ереван. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Армяно-американские военные учения проводятся в Армении не в первый раз, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Должен констатировать, что армяно-американские военные учения проводятся в Армении не впервые", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

Ранее в посольстве США в Ереване заявили СМИ, что "Армения является давним партнером США и с 2003 года в рамках программы партнерства на уровне штатов министерства обороны США имеет прочные партнерские отношения с Национальной гвардией Канзаса".

"Американские и армянские подразделения участвовали в совместных военных учениях в Армении, США и других странах, причем в Армении такие учения проводились в 2003, 2006 и 2008 годах", - отметили в посольстве.

В понедельник армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023 начались на территории Армении.

На церемонии открытия совместных учений присутствовал начальник Генштаба ВС Армении, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Эдвард Асрян, сообщили в Минобороны Армении.

Учения проводятся в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях, они проходят в учебном центре "Зар" миротворческой бригады Минобороны.

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Страны
Армения
США
Проекты
Военные учения
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