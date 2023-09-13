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Известия.ru

Прага передала Киеву почти половину своего военного экспорта в 2022 году

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge

Общий объем экспорта вооружений Чехией в 2022 году вырос в два раза по сравнению с показателем 2021 года, почти половина пришлась на Украину, заявил президент Ассоциации предприятий оборонной промышленности республики Иржи Гинека.

«Военный экспорт в 2022 году был на рекордно высоком уровне и достиг примерно 30 млрд чешских крон (около €1,22 млрд. — Ред.). Но, думаю, такого больше не повторится», — цитирует Гинека агентство ЧТК.

По словам главы ассоциации, Чехия поставила около 45% своего военного экспорта. В основном поставлялись боеприпасы, в том числе крупнокалиберные, а также наземная техника — автомобили, гаубицы, танки и бронемашины.

Ранее в понедельник бывший американский морпех Брайан Берлетик выразил мнение, что западная военная техника не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ход противостояния с Россией.

5 сентября сообщалось о поражении британского танка Challenger 2, поставленного ВСУ, в районе Работино Запорожской области. После этого в американских СМИ писали, что западные страны могут пересмотреть свою позицию по поводу поставок вооружения Киеву.

До этого, 16 июля, президент РФ Владимир Путин отметил, что западные трофеи становятся предметом детального изучения специалистов для дальнейшей модернизации военного арсенала РФ исходя из полученных результатов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
США
Украина
Чехия
Продукция
Challenger 2
Персоны
Путин Владимир
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Пора вооружаться
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