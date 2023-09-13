Радиус бездействия: глава МИД Германии обсудила в Киеве поставки Taurus

Сколько Берлин уже потратил на поддержку Украины и почему Анналену Бербок взволновала коррупция в стране

Очередной визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев призван сбалансировать сдержанную позицию ФРГ по вопросу одобрения поставок Киеву крылатых ракет Taurus, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Кроме того, приезд немецкого министра на Украину демонстрирует желание «Зеленых» ускорить путь страны в Евросоюз. В бундестаге при этом полагают, что Германия решится на передачу Taurus после того, как ракеты перепрограммируют для ограничения радиуса их действия. Хотя большинство немцев до сих пор против поставок дальнобойных ракет. Российские власти подчеркивают: передача западного вооружения Украине не способна как-то кардинально изменить конфликт — она только затянет его.

Неожиданный визит

11 сентября в Киев внезапно прибыла глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Этот приезд стал ее четвертым визитом на Украину с момента начала СВО. В предыдущий раз она была там в январе этого года. Тогда Бербок успела побывать в восточной части страны и даже заехать в Харьков. Стоит отметить, что буквально 6 сентября украинскую столицу посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Вашингтон объявил о дополнительной поддержке более чем на $1 млрд.

На этот раз Анналена Бербок по итогам встречи с украинскими политиками пообещала, что Берлин предоставит Киеву новый пакет гуманитарной помощи на сумму в €20 млн.

— Дополнительный пакет доведет общий объем помощи Германии до €380 млн в этом году, — сообщила она.

Крылатая ракета средней дальности класса «воздух– земля» «Таурус» на транспортном шасси Источник изображения: Фото: TASS/IMAGO/Sven Eckelkamp

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил немцев за поставки вооружений, особенно зенитных самоходных установок «Гепард». При этом Киев продолжает требовать дополнительное оружие, особенно системы ПВО. На переговорах с Бербок зашла речь и о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus. Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев готов сделать всё, чтобы поскорее получить от ФРГ желаемые ракеты.

— Вы всё равно это сделаете, это всего лишь вопрос времени, и я не понимаю, почему мы теряем время, — заявил Кулеба на итоговой пресс-конференции.

Обсуждение отправки крылатых ракет Taurus стало, пожалуй, центральной темой переговоров Бербок на Украине. Правительство ФРГ заявляет, что окончательного решения об отправке Taurus пока нет. Немцы не раз подчеркивали, что опасаются жесткого ответа России. Максимальная дальность этих ракет около 500 км. Депутат бундестага Ян Нольте сообщил «Известиям»: в Берлине прорабатывается возможность перепрограммирования ракет, чтобы ограничить радиус их действия.

— Очевидно, они не хотят, чтобы Украина использовала их для поражения целей в России. Перепрограммирование теоретически возможно, и тогда, возможно, будет поставлено несколько крылатых ракет. Но большинство немцев до сих пор против поставок Taurus, — отметил депутат.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок Источник изображения: Фото: Global Look Press/Efrem Lukatsky

Пока официальный Берлин говорит об отсутствии окончательного решения по этой теме, представители правящей коалиции продолжают делать весьма противоречивые заявления. К примеру, в конце августа Анналена Бербок настоятельно призывала ускорить процесс передачи Taurus Киеву, однако спустя несколько недель заявила, что поставки крылатых ракет Украине — «не та вещь, которую можно сделать быстро».

А лидер свободных демократов министр финансов Кристиан Линднер заметил, что в вопросе возможных поставок Taurus необходимо учесть, как это отразится на обороноспособности самой Германии и НАТО. «Я благосклонно настроен по поводу поставок этого оружия большой дальности, однако у нас есть четкие договоренности с нашими союзниками по этому поводу», — сказал Линднер. К слову, бытует мнение, что Германия решится на поставки Taurus лишь тогда, когда США одобрят передачу ракет ATACMS. На днях газета Financial Times сообщила, что Белый дом «близок» к принятию этого решения.

Впрочем, российские власти неоднократно отмечали, что поставки западного вооружения не способны кардинальным способом изменить конфликт, а лишь могут его затянуть. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя недавний визит Энтони Блинкена, сказал, что Запад, по всей видимости, собирается и «дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца».

Сначала с коррупцией разберитесь

Германия в целом сейчас балансирует между «ястребами» и «голубями». И одна из причин визита Бербок на Украину — попытка сгладить задержку одобрения поставок Taurus, считает научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Источник изображения: Фото: Global Look Press/Efrem Lukatsky

— Как известно, канцлер ФРГ Олаф Шольц по-прежнему откладывает передачу ракет Taurus. Это подвергается критике со стороны как западных союзников, так и Украины. И здесь визит Бербок — это попытка сбалансировать умеренную позицию Шольца, — считает она.

Примечательно, что приезд Анналены Бербок совпал с анонсом новых поставок бронетехники для Украины. Немецкий концерн Rheinmetall 11 сентября объявил, что правительство поручило компании поставить на Украину 40 БМП Marder. В общем Киев получит 80 таких машин. К слову, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил в начале сентября, что с начала украинского контрнаступления потери противника превысили 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.

Обсуждались в Киеве и другие темы. Анналена Бербок как один из лидеров «Зеленых» не могла не затронуть вопрос зеленой энергетики. Прибыв в Киев, она сразу же отправилась проинспектировать местную электроподстанцию, обеспечивающую энергией значительную часть Киевской области. Она призвала активнее использовать возобновляемые источники и даже подписала меморандум о строительстве ветропарка в чернобыльской зоне отчуждения.

Кроме того, немецкий министр продолжила свой «крестовый поход» против коррупции на Украине. По приезде в Киев она заявила, что достижения Украины в области судебной реформы и законодательства о СМИ «впечатляют», но «еще есть пути к реализации антиолигархического закона и борьбе с коррупцией».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посещает электрическую подстанцию Источник изображения: Фото: Global Look Press

Однако особое внимание она заострила на поддержке стремления Украины в ЕС. Немецкий политолог Александр Рар считает, что продвижение членства Киева в Евросоюзе — весьма важный пункт в политической кампании Бербок и «Зеленых» в целом.

— Она полностью привержена идее принятия Украины в западные структуры и будет бороться за это на протяжении всей своей карьеры — для нее это очень важно, — заявил Рар «Известиям». — Бербок выступает здесь лидером наряду с политиками из Польши и Прибалтики — она полностью приняла их точку зрения. Для этого она должна сказать о коррупции, так как понимает, что, когда вернется в Европу, у нее спросят об этом. И она скажет, что знает об этом, что, мол, пусть Украина еще поборется с коррупцией, добьет ее и потом сама откроет себе путь в ЕС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Украина сможет войти в Европейский союз, но только тогда, когда будет соответствовать критериям приема. К слову, в прошлом году Киев получил статус кандидата на вступление в ЕС.

Семен Бойков