Компания «КАТИКС»: 700 000 видов подшипников в любых объемах

Популярные и редкие позиции от отечественных и мировых производителей, доставка за 5–7 дней.

В каталоге «КАТИКС» представлены подшипники российских и зарубежных производителей, среди которых признанные во всем мире лидеры рынка:

SKF.

INA.

FAG.

NTN.

Коуо.

Timken.

NSK.

Asahi.

CRAFT.

MPZ.

Вся продукция имеет сертификаты и соответствует заявленным характеристикам производителя. Перед поступлением на склад проходит входной контроль, чтобы при поставке подшипников оптом исключить вероятность попадания брака заказчикам.

«КАТИКС» занимается продажей подшипников для автомобилей и спецтехники. В каталоге представлены популярные и редкие позиции с разными характеристиками.

Шариковые подшипники . Одно- и двухрядные, магнитные, из нержавеющей стали, разных диаметров, ширины и с разным уплотнителем и др.

. Одно- и двухрядные, магнитные, из нержавеющей стали, разных диаметров, ширины и с разным уплотнителем и др. Роликовые подшипники . Конические однорядные модели, наружные обоймы различной термоустойчивости и с разным типом сепаратора и др.

. Конические однорядные модели, наружные обоймы различной термоустойчивости и с разным типом сепаратора и др. Упорные подшипники . Сферические, цилиндрические, радиально-упорные, одно- и двунаправленные и др.

. Сферические, цилиндрические, радиально-упорные, одно- и двунаправленные и др. Линейные подшипники . Линейные шариковые, линейного перемещения, скольжения, детали линейных подшипников.

. Линейные шариковые, линейного перемещения, скольжения, детали линейных подшипников. Подшипники спецназначения . Сферические, сенсорные, опорно-поворотные, подшипники сцепления и др.

. Сферические, сенсорные, опорно-поворотные, подшипники сцепления и др. Детали, материалы и инструменты. Пружины и уплотнения, подшипниковые узлы, ролики, шарики, втулки, смазочные материалы и др.

Также в каталоге есть автозапчасти: комплекты подшипников ступиц колес а/м, комплекты натяжителей ремня, водяные насосы, рычаги подвески и др.

Быстрый поиск позиций на сайте и много полезных статей

В интернет-магазине вы сможете быстро подобрать и заказать подшипники под ваши задачи. В каталоге удобно реализована функция «Фильтр»: поиск выполняется по категориям, брендам, номеру подшипника, внутреннему и наружному диаметру, ширине, классу точности, материалу и другим параметрам.

Кроме того, на сайте опубликовано много полезной информации: расшифровка обозначений суффиксов, буквенные обозначения подшипников, таблица подбора подшипников, таблица аналогов.

Консультации экспертов и бесплатный подбор подшипников

Специалисты «КАТИКС» проконсультируют по всему ассортименту, при необходимости подберут несколько вариантов аналогов для оптимизации производственных затрат без ущерба качеству конечной продукции.

Также эксперты предоставят техническую информацию, которой нет в свободном доступе, подробно расскажут о характеристиках подшипников, предоставят объективную оценку каждого представленного в каталоге бренда.

«КАТИКС»: на рынке с 2003 года

Подшипники SKF из каталога продаж «КАТИКС». Источник: https://katiks.ru/

За 20 лет работы компания наладила контакты с отечественными и мировыми производителями и поставщиками подшипников. Это позволяет поддерживать необходимый запас продукции на складах, а также обеспечивать бесперебойные поставки даже редких позиций.

Максимальный ассортимент . 700 000 видов подшипников от 700+ производителей.

. 700 000 видов подшипников от 700+ производителей. Доставка за 5–7 дней . В любую точку России благодаря оптимизированной логистике.

. В любую точку России благодаря оптимизированной логистике. Гарантия качества . Продажа подшипников, которые прошли сертификацию.

. Продажа подшипников, которые прошли сертификацию. Доступные цены . Прямое сотрудничество с производителями и официальными дилерами.

. Прямое сотрудничество с производителями и официальными дилерами. Комплексная поддержка . Помощь от подбора до поставки подшипников и утилизации отработавшего товара.

. Помощь от подбора до поставки подшипников и утилизации отработавшего товара. На связи 7 дней в неделю. Рабочий график с 10.00-19.00 МСК, оперативные консультации.

В компании «КАТИКС» вам подберут комплектующие, оригиналы и аналоги, и обеспечат оптовые поставки в любых объемах.

Все необходимые подшипники для автомобилей и спецтехники представлены в каталоге.