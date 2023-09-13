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Военное обозрение

«Быстрое и качественное принятие решений»: в западной прессе оценили пункт управления П-230Т

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Источник изображения: topwar.ru

Западные обозреватели обратили внимание на недавнюю разработку российской оборонки – передовой пункт управления П-230Т, созданный на базе легкого бронеавтомобиля 4х4 АМН 233114 «Тигр-М».

Как указывается в издании Defensa, П-230Т является машиной управления войсками на уровне батальона, которая способна в движении передавать все виды данных и обеспечивать видеосвязь с ниже- и вышестоящими войсковыми эшелонами. Для этого она оборудована антенной спутниковой связи и радиостанциями. Экипаж состоит из четырех человек, включая командира и его помощника.

Радиосвязь работает на частотах от 3,9 до 4,2 МГц. Возможно использование четырех радиоканалов и одной спутниковой линии, действующих на частоте 2048 килобит, для организации видеосвязи с 4 штабами, а также ведение радиопереговоров с 8 операторами.

Источник изображения: topwar.ru

Появление в российской армии бронеавтомобилей «Тигр-М» в конфигурации П-230Т является существенным достижением, которое улучшает управление операциями на нынешнем поле боя. Эта машина обеспечивает быстрое и качественное принятие решений

- делается вывод в западной прессе.

Со своей стороны отметим, что поставки П-230Т в ВС РФ стартовали в 2017 году, однако, по всей видимости, они были ограничены небольшими партиями передаваемой техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
П-230Т
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
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