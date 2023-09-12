Бельтинг БФ-БД 2030 - это один из материалов для фильтрации жидкостей и для производства промышленных конвейерных лент. Он создан из хлопковых нитей и отличается высокой степенью химической стойкости и износостойкости. Бельтинг БД 2030 обладает хорошей термической устойчивостью и не подвержен деформации при экстремальных температурах. Он также обладает хорошей электрической изоляцией и низким коэффициентом трения, что делает его применимым в различных отраслях, таких как пищевая, фармацевтическая, химическая и др.

Характеристики бельтинга

Бельтинг фильтровальный применим и для специальных типов конвейерной ленты, который используется для фильтрации материалов в промышленных процессах. Он имеет ряд технических характеристик, включая:

Материалы: Бельтинг фильтровальный обладает прочностью, химической стойкостью и долговечностью, что делает его идеальными для применения в условиях высокой нагрузки и воздействия химически агрессивных сред. Размеры: Бельтинг фильтровальный доступен в различных ширинах и длинах, в зависимости от конкретных потребностей процесса. Он может использоваться для работы с малогабаритными или крупногабаритными установками. Структура: Фильтровальный бельтинг имеет плоскую структуру с микропористыми пространствами на поверхности. Эти отверстия позволяют жидкости или газам проникать через ленту, фильтруя содержащиеся в них примеси. Прочность и устойчивость: Бельтинг способен выдерживать высокие нагрузки и давления, что позволяет использовать его в процессах с высоким потоком и интенсивностью работы. Он также устойчив к химическим воздействиям и может эксплуатироваться в разнообразных средах. Эффективность фильтрации: Благодаря структуре и материалам, бельтинг обеспечивает высокую эффективность фильтрации материалов. Он может улавливать и удалять разнообразные вещества, включая твердые частицы, жидкости, газы и даже микроорганизмы. Теплостойкость: В зависимости от спецификации, бельтинг фильтровальный может быть устойчив к высоким температурам, что позволяет его использование в процессах с повышенными тепловыми нагрузками.

Это не полный список технических характеристик ткани бельтинг, так как они могут изменяться в зависимости от конкретного применения.

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Ткань фильтровальная бельтинг

Ткань бельтинг - это тип текстильного материала, который широко используется в различных областях и обладает следующими особенностями:

Главным образом, ткань бельтинг используется для фильтрации и изготовления различных видов ремней. Она хорошо адаптируется под использование в промышленных, транспортных и сельскохозяйственных отраслях.

Бельтинг обладает следующими свойствами:

Высокая прочность: бельтинг фильтровальный должен выдерживать высокие нагрузки и сохранять свою прочность при длительном использовании. Хорошая химическая устойчивость: он должен быть устойчив к воздействию различных химических растворов и агрессивных веществ. Гибкость и эластичность: бельтинг должен быть достаточно гибким и эластичным, чтобы легко подстраиваться под форму и настройки оборудования. Устойчивость к износу: он должен иметь повышенную износостойкость, чтобы противостоять механическим воздействиям и сохранить свои свойства на протяжении длительного времени.

Ширина фильтровального бельтинга может быть различной и зависит от конкретных требований и размеров оборудования, от 80 до 140 сантиметров.

Артикулы фильтровального бельтинга могут зависеть от ширины и толщины. Обычно артикулы используются для обозначения конкретной модели и размера бельтинга и помогают быстро определить необходимую продукцию.

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Бельтинг ГОСТ 332-91

Производится фильтробельтинг в строгом соответствии с ГОСТ 332-91, регламентирующем значительные требования к фильтровальным хлопчатобумажным суровым тканевым материалам.