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Известия.ru

Захарова отреагировала на слова главы МАГАТЭ о безопасности обедненного урана

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

Официальный представитель МИД Мария Захарова 11 сентября прокомментировала заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о безопасности боеприпасов с обедненным ураном.

«Господин Гросси, конечно, прав, говоря о том, что, с точки зрения «ядерной безопасности» нет значительных радиологических последствий. Просто он явно не договаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо», — отметила она в своем Telegram-канале.

Являясь тяжелым металлом, обедненный уран опасен как для человека, так и для окружающей среды. При использовании вещества в составе боеприпасов будут образоваться токсичные аэрозоли, напомнила Захарова.

Помимо этого, представитель МИДа обвинила главу МАГАТЭ в умалчивании того факта, что обедненный уран очень легко воспламеняется.

В этот же день Гросси сообщил, что с точки зрения ядерной безопасности какие-либо радиологические последствия в использовании боеголовок с обедненным ураном отсутствуют.

Ранее, 9 сентября, военный эксперт и директор Музея войск ПВО рассказал об опасности применения Вооруженными силами Украины снарядов с обедненным ураном.

По словам специалиста, сам по себе уран не имеет высокого уровня радиации. Но когда снаряд, изготовленный из обедненного урана, сталкивается с броней или каким-то еще прочным препятствием, образуется урановая пыль, которая оказывает вредное воздействие на организм человека.

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Страны
Украина
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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