Российские бомбардировщики совершили плановый полет над Балтийским морем

МО РФ: два дальних бомбардировщика совершили плановый полет над Балтийским морем

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет продолжительностью около пяти часов над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что продолжительность полета составила около пяти часов.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.