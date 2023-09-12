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РИА Новости

Российские бомбардировщики совершили плановый полет над Балтийским морем

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Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост-агентство

МО РФ: два дальних бомбардировщика совершили плановый полет над Балтийским морем

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет продолжительностью около пяти часов над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что продолжительность полета составила около пяти часов.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Страны
Россия
Продукция
Су-35С
Ту-22М
Компании
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Проекты
Арктика
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