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Британская газета The Telegraph опубликовала материал, в котором повествуется о якобы экологичности и дешевизне возобновляемой энергии. Как отмечает издание, речь, в частности, идёт о ситуации в Великобритании, где членам парламента удалось убедить премьер-министра страны Риши Сунака сделать разворот на 180 градусов в вопросе перехода на «зелёную» энергетику.

Так, в публикации приводится излюбленный лозунг британских парламентариев по поводу ветроэнергетики, гласящий о том, что «ветер при генерации не только один из самых дешёвых, но ещё и чистых, а также безопасных ресурсов». Однако очевидно одно: всё это выдумки, поскольку электроэнергия, генерируемая ветром, на самом деле не является таковой, да и никогда не будет. Кстати говоря, есть ещё одно яркое доказательство этому: итоги недавно прошедшего аукциона по предоставлению одной из британских компаний права на строительство ветровых электростанций (ВЭС) закончились ничем – торг так и не состоялся, даже несмотря на более высокие цены, предлагаемые покупателями.

Кстати говоря, стоимость ветровой энергии, даже при наличии льгот со стороны государства на неё, по-прежнему остаётся довольно высокой. Всё это обусловлено тем, что в действующий тариф ещё включены и расходы на её транспортировку с тем, чтобы обеспечить этой «экологически чистой энергией» каждый жилой дом. При этом не стоит забывать и о том, что в случае, когда ветра нет, приходится позаботиться о том, чтобы работа подстанций поддерживалась за счёт газогенераторных установок, что влечёт за собой дополнительные затраты.

Между тем, один из экспертов в области энергетики задался вопросом о том, что если ветряная энергия такая дешёвая, то почему счета за электроэнергию выросли, по мере того как число ветряных мельниц в стране растёт.

Констебл:

У нас действительно много ветра, однако, как оказалось, всё это никак не помогло нам справиться с газовым кризисом. В итоге ситуация лишь усугубилась, поскольку наша энергобезопасность то и дело держится лишь на голубом топливе в качестве единственного рационального источника энергии. Что же касается угля, то его использование свелось до минимума. С ядерным топливом похожая ситуация

Более того, уточнил эксперт, представители ветряной промышленности крайне недовольны текущими тарифами на электроэнергию, считая, что их необходимо скорректировать в сторону повышения. Без должного субсидирования, добавляет он, они будут не в состоянии заниматься строительством новых ветряков.

Ещё одним препятствием на пути к дальнейшему развитию этого источника энергии являются очень высокие цены на сталь, цемент, углеродистое волокно, медь и другие материалы, используемые при производстве ветровых турбин. Всё это, напротив, делает электроэнергию, генерируемую вышеуказанным способом, ещё дороже, резюмирует издание.