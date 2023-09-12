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Военное обозрение

Закупленные в России корветы «Гепард» вьетнамского флота получат американские акустические системы

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Вьетнама приобрело у американской компании Genasys устройства акустического оповещения дальнего действия (LRAD), намереваясь установить их на корветы класса Gepard, закупленные в России и состоящие на вооружении флота страны.

Речь идет об изделиях LRAD-500X-RE и 1000XI стоимостью $1,9 млн. Как указывается на сайте производителя, это современные AHD-устройства [гибрид цифровых и аналоговых технологий] с ручным управлением, которые обеспечивают четкую связь на большие расстояния до 2000 и 3000 метров соответственно. При этом ранее Вьетнам уже закупал LRAD у Genasys для нужд других кораблей и служб.

LRAD используются как для передачи информации, так и в роли «звуковой пушки». Как утверждается, при помощи акустической установки круизный лайнер Seabourn Spirit в 2005 году отогнал сомалийских пиратов. LRAD широко используются как в ВМС различных стран, так и в правоохранительных органах, например, для подавления массовых волнений.

ВМС Вьетнама всего получили четыре корвета проекта 11661Э «Гепард 3.9» в 2011-2018 годах и постепенно их дорабатывают, внедряя новое вооружение и оборудование. В частности, этим целям служит оснащение кораблей акустической аппаратурой типа LRAD.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Гепард 3.9
Проекты
11661 Гепард
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