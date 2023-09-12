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ТАСС

Остин и Умеров обсудили текущие и будущие военные потребности Украины

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Omar Havana/ Getty Images

Как сообщили в Пентагоне, стороны условились оставаться в тесном контакте

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров провели телефонный разговор, обсудив текущие и будущие военные потребности Киева. Об этом сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

"Министр Остин предоставил обновленные сведения об усилиях США по оказанию военной помощи [Киеву] и обменялся мнениями с министром Умеровым о приоритетах поддержки текущих нужд Украины на поле боя, а также о долгосрочных требованиях, предъявляемых к [ее военному] потенциалу. Кроме того, министр Остин и министр Умеров обсудили повестку [очередного] заседания [западной] контактной группы по оказанию военной помощи Украине, которое состоится на следующей неделе на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии", - говорится в письменном заявлении Пентагона.

В нем отмечается, что стороны условились оставаться в тесном контакте.

Никакие детали в документе не приводятся. 

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Страны
Германия
США
Украина
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