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Интерфакс-АВН

Варшава заключила с Вашингтоном рамочное соглашение на поставку почти 500 РСЗО HIMARS

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Реактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Варшава. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Польши Мариуш Блащак утвердил рамочное соглашение между польским Агентством по вооружениям и администрацией США, в рамках которого Варшава получит 486 пусковых установок РСЗО HIMARS.

"Это соглашение позволит укомплектовать 27 ракетных дивизионов. Начало поставок мы планируем на конец 2025 года", - приводит слова главы оборонного ведомства Польское телевидение.

ТВ отмечает, что контракт, кроме поставок вооружения, также предусматривает передачу технологий производства, оказание помощи со стороны США в решении проблем логистического характера и подготовки кадров. В рамках соглашения в польском городе Торуни будет организована "Академия HIMARS".

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
HIMARS
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