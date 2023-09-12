Захарова напомнила Гросси об опасности снарядов с обедненным ураном

Захарова: Гросси недоговаривает об опасности снарядов с обедненным ураном

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале напомнила главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси об опасности для человека и экологии боеприпасов с обедненным ураном, комментируя его слова об их радиологической безопасности.

В понедельник Гросси заявил об отсутствии серьезных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном, которые США поставят Украине.

"Господин Гросси, конечно, прав, говоря о том, что с точки зрения "ядерной безопасности" нет значительных радиологических последствий. Просто он явно недоговаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо", - написала Захарова. Обедненный уран как тяжелый металл опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности, особенно в боеприпасах, поскольку из-за их применения образуются токсичные аэрозоли, подчеркнула представитель МИД.

Захарова посетовала, что Гросси не упомянул о нагревании и возможном воспламенении стержня из обедненного урана при пробитии брони. "Еще хуже в этом смысле ведет себя облицовка кумулятивного снаряда из обедненного урана", - отметила она.

Захарова предположила, что эта тема вне компетенции Гросси и и ее надо адресовать химикам, которые рассказали бы о влиянии накопления тяжелых металлов на экологию и здоровье человека.