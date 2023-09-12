Центр анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" сообщает о публикации в газете "Московский комсомолец" интервью директора Центра Руслана Пухова под заголовком "Карабахский цуцванг": Руслан Пухов объяснил логику действий Пашиняна в Армении".

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

В интервью подняли вопросы обострения отношений Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, дипломатическую перепалку между Ереваном и российским МИДом, и начавшиеся сегодня совместные армяно-американские военные учения "Орел партнер 2023" (Eagle Partner 2023).

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