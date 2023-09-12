Войти
bmpd.livejournal.com

Руслан Пухов объяснил логику действий Пашиняна

445
0
0

Центр анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" сообщает о публикации в газете "Московский комсомолец" интервью директора Центра Руслана Пухова под заголовком "Карабахский цуцванг": Руслан Пухов объяснил логику действий Пашиняна в Армении".

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

В интервью подняли вопросы обострения отношений Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, дипломатическую перепалку между Ереваном и российским МИДом, и начавшиеся сегодня совместные армяно-американские военные учения "Орел партнер 2023" (Eagle Partner 2023).

Материал размещен на странице https://www.mk.ru/politics/2023/09/11/karabakhskiy-cucvang-ruslan-pukhov-obyasnil-logiku-deystviy-pashinyana-v-armenii.html

Полезного чтения!

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
США
Персоны
Пухов Руслан
Проекты
Военные учения
Похожие новости
29.11.2021
«Странный унисон»
18.12.2020
Участники планирующей конференции обсудили порядок проведения Армейских международных игр-2021
09.12.2020
Новую анаконду зовут Джо
03.08.2020
Армения против Азербайджана. На Западе объяснили, почему невозможна воздушная кампания
25.07.2018
США перебросят в Грузию танки "Абрамс" и вертолеты "Апач" для участия в учениях
11.05.2017
Министр обороны Армении: Нагорный Карабах - это пусть и непризнанная, но страна, а не конфликт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 09:21
  • 55127
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 08:46
  • 17
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"