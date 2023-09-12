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Военное обозрение

В Армении начались совместные с США военные учения

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Источник изображения: topwar.ru

В Армении начались совместные с миротворческим контингентом армии США военные учения Eagle Partner 2023.

Как сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на источники в командовании армии США в Европейском и Африканском регионах, в учениях принимают участие 175 военнослужащих армянской армии и 85 американских военных. Церемония открытия этого мероприятия состоялась в расположенном недалеко от Еревана центре "Зар".

Совместные армяно-американские военные учения будут проходить с 11 по 20 сентября. Согласно заявлению Минобороны Армении, основной целью учений является повышение уровня оперативной совместимости подразделений, принимающих участие в международных миротворческих миссиях, взаимная передача передового опыта, а также повышение уровня готовности армянской армии к запланированной ранее оценке в рамках "Концепции оперативного потенциала" военного блока НАТО.

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что проведение совместных американо-армянских учений на фоне отказа от участия в аналогичном мероприятии в рамках ОДКБ требует глубокого анализа. При этом необходимо понять, какие цели преследуют власти Армении. Российское руководство намерено выяснить это в диалоге с официальным Ереваном.

Вместе с тем, по словам Пескова, Москва не получала никаких официальных сигналов, свидетельствующих о намерении Армении выйти из ОДКБ. Пока что об этом говорят только армянские прозападно настроенные аналитики.

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