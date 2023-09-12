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В России рассказали о цели учений НАТО «Стойкий защитник»

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Военнослужащие НАТО. Архивное фото
Военнослужащие НАТО. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Ilmars Znotins

Запланированные на 2024 год учения стран-членов НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник»), судя по заявленному количеству воздушных задач, предполагают отработку операции по подавлению и преодолению российской эшелонированной противовоздушной обороны (ПВО). Об этом военный эксперт Алексей Леонков рассказал РИА Новости.

«Эти 500-700 задач, запланированных НАТО в рамках "Стойкого защитника", связаны с тем, что по результатам воздушных боев в небе Украины Запад окончательно не получил алгоритма решения вопроса по преодолению и подавлению эшелонированной системы противовоздушной обороны. Одиночные пролеты беспилотников не идут в зачет, потому что не наносят существенного ущерба военным объектам, а только позволяют выявить отдельные бреши в нашей обороне», — сказал он.

Эксперт допустил, что на учениях попробуют смоделировать эшелонированную систему ПВО России с учетом сведений, полученных на Украине за счет полетов разведывательной авиации. После этого отработают ее преодоление совместными усилиями военно-воздушных сил, сухопутных войск и военно-морских сил в ходе многодоменной операции.

Леонков добавил, что ранее в сторону Украины российскую эшелонированную ПВО, которую создавали для защиты от угроз со стороны Запада, не строили. По его словам, по этой причине «на западном направлении у НАТО проблем с ПВО России будет намного больше». Собеседник агентства допустил, что вопрос совместной операции по подавлению и преодолению российской системы ПВО остается для Запада ключевым.

Ранее в сентябре обозреватель 19FortyFive Майя Карлин писала, что российские системы ПВО С-300 легко уничтожат истребители F-16, которые западные страны передадут Вооруженным силам Украины.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
С-300
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
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