Правительство США выдало многомиллионные контракты на создание одежды для шпионов

Одежда для шпиона

Недавние сообщения в прессе свидетельствуют о крупных инвестициях американского правительства в создание специальных умных тканей. Проект IARPA лоббируется военными и разведывательными службами. Так называемый «интеллектуальный текстиль» будет помогать решать им возникающие тактические задачи на более технологичном уровне. По оценке экспертов, это самое масштабное вложение средств США в eTextile, хотя работы в этом направлении ведутся десятилетиями.

Предполагается наладить для нужд армии и спецслужб выпуск целого комплекса предметов одежды, способных записывать видео и аудио, собирать и отправлять данные геолокации. Это могут быть брюки, рубашки, пиджаки и даже нижнее белье, внешне не отличимые от обычных. В их основе будут лежать умные ткани, которые можно стирать и гладить, как это делают люди с обычной одеждой. Правительство, согласно отчету The Intercept, уже потратило на реализацию проекта IARPA порядка 22 миллионов долларов. Предполагается, что в его рамках скоро будут выпущены первые партии «шпионской» одежды. Для этого привлечены на контрактной основе несколько компаний и такие крупные научные центры как Массачусетский технологический институт и Nautilus Defense. Солидные затраты на научные изыскания давно являются нормой для американских военных — хотя их разработки и не всегда «взлетают». Так, Командование специальных операций США в течение 6 лет, начиная с 2013 года, финансировало создание легкого штурмового костюма, потратив на это 80 миллионов долларов. В 2019 году проект был свернут, а намеченные цели так и не достигнуты.