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Газета.ru

ВСУ впервые применили немецкий беспилотник против России

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БПЛА Vector
БПЛА Vector.
Источник изображения: Quantum systems

Сбитый в Брянской области БПЛА оказался дроном-трансформером Vector, которые производит немецкая компания Quantum systems. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

"ВСУ впервые атаковали Россию немецким беспилотником", - уточнили в сообщении.

По данным канала, БПЛА Vector сбили в Новозыбковском районе Брянской области. Quantum systems, штаб-квартира которой расположена в городе Гильхинг, производит дроны из армированного углеволоконного материала, чтобы они были устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.

Среди преимуществ немецких беспилотников - бесшумность и способность транслировать видео для оператора в формате HD. Также за несколько секунд Vector способен превратиться в легкую версию Scorpion.

В конце августа военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок раскрыл, как дроны ВСУ смогли долететь до Пскова и чего дальше ожидать от Киева. Он напомнил, что в качестве систем наведения ВСУ для своих БПЛА использует Starlink или NAVSTAR GPS.

Ранее военные РФ с помощью FPV-дронов поразили вышку связи и несколько бронемашин ВСУ.


Юлия Баранова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
GPS
БПЛА
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