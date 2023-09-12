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ТАСС

Главы МИД Украины и ФРГ обсудили просьбу Киева о поставках ракет Taurus

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

По словам Дмитрия Кулебы, "опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Тема поставки германских ракет большой дальности Taurus затрагивалась на встрече глав МИД ФРГ и Украины Анналены Бербок и Дмитрия Кулебы в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

"Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus, - цитирует пресс-служба слова Кулебы. - Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительства Германии. Со своей стороны Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить. По итогам переговоров могу сказать, что опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед".

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €22 млрд, напомнила ранее Бербок. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки. Сейчас Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение. 

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Страны
Германия
Украина
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