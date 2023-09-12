Европе и США пришлось пойти на компромисс по Украине на саммите G20

CNN: страны G20 отказались от открытого осуждения СВО, чтобы избежать раскола

Богатым странам пришлось уступить и согласиться на более мягкие формулировки в отношении конфликта на Украине в итоговом заявлении саммита G20, сообщает CNN. В противном случае никакого документа не было бы вообще, а это привело бы к расколу в рядах объединения.

Нью-Дели – Потратив сотни часов на переговоры и составив более десятка проектов, представители самых богатых стран мира в пятницу вечером столкнулись с очень сложным выбором: принять смягченные формулировки об Украине в окончательном заявлении G20 или остаться вообще без итоговой декларации.

Время было на исходе, и лидеры выбрали первый вариант, надеясь избежать открытого раскола в рядах объединения. Это был бы удар по репутации G20 и позор для организатора встречи премьер-министра Нарендры Моди.

Поступив таким образом, "Двадцатка" получила заявление, в котором нет открытого осуждения действий России, но изложено обязательство 20 стран-членов объединения соблюдать территориальную целостность и бороться за мир.

Участвовавшие в переговорах дипломаты рассказали о напряженной работе, результатом которой стал итоговый документ. Он вызвал разочарование у многих сторонников Украины, несмотря на публичную поддержку со стороны Белого дома.

Сама Украина заявила по поводу декларации, что "здесь нечем гордиться".

Переговоры и совещания длились 200 часов, дипломаты составили 15 разных проектов. Об этом рассказал официальный представитель индийского правительства, отвечавший за организацию процесса.

На всем протяжении обсуждения представители России и Китая постоянно пытались убрать из текста наиболее острые формулировки в отношении конфликта на Украине, рассказали дипломаты. Все внимание было сосредоточено на абзаце из прошлогодней декларации G20, которая была принята на Бали. В ней действия России подверглись осуждению.

Представители ряда развивающихся стран в G20, многие из которых поддерживают связи с Москвой, выразили сомнения в необходимости включать в нынешнее заявление прошлогодние формулировки. Из-за этого пришлось вести продолжительные переговоры по вопросу о том, как охарактеризовать конфликт на Украине.

Участвовавшие в дискуссиях дипломаты рассказали, что препирательства по этому вопросу стали самой сложной частью переговоров. В некоторых проектах декларации вообще не было никакого упоминания конфликта.

В преддверии саммита стало ясно, что в согласованном руководителями заявлении не будет фраз, напоминающих прошлогоднюю декларацию.

К полуночи пятницы участвовавшие в переговорах дипломаты поняли, что единственный выход из сложившейся ситуации – это компромиссные формулировки, так как в противном случае заявления не будет вообще.

"G7 или НАТО такое заявление не написали бы, – сказал один европейский участник переговоров. – Но это другое объединение. И ожидания от него должны быть другие".

Даже президент Франции Эммануэль Макрон признал, что текст заявления не совсем удовлетворительный. "Давайте признаем, что G20 – это не форум для политических дискуссий", – сказал он. Президент Франции дал понять, что саммит в большей степени подходит для переговоров об экономике и изменениях климата.

Чиновники из Белого дома поспешили похвалить принятый документ, назвав его "значимым" и "беспрецедентным". Они отметили, что, хотя открыто о российских действиях в нем не говорится, заявление все-таки убедило такие страны, как Бразилия и ЮАР, которые не стали принимать какую бы то ни было сторону в конфликте, согласиться с необходимостью сохранения территориальной целостности и прекращения ударов по инфраструктуре.

Сам Байден в воскресенье заявил, что итоговая декларация не вбивает клин в отношения с Глобальным Югом. Она демонстрирует неуступчивость России, подчеркнул политик.

"Это спорный вопрос в отношениях с Россией, которая входит в состав, и с Китаем, который входит в состав и направил представителя", – сказал Байден на пресс-конференции.

В кулуарах официальные лица напомнили о том, насколько важен нынешний саммит G20 для того, чтобы возвысить Моди до уровня государственного деятеля мирового масштаба. Если бы саммит завершился без заявления, это вызвало бы большое разочарование, потому что такого не было последние 15 лет.

США и Европа пытаются обхаживать Моди, называя его партнером и повышая его статус на мировой арене. Из-за этого им было трудно блокировать итоговую декларацию, рассказали дипломаты.

Автор статьи: Кевин Липтак (Kevin Liptak)