Войти
Военное обозрение

Военкор задался вопросом, когда начнется не украинское, а российское наступление

365
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Российской Федерации, вероятно, перейдут в наступление, когда закончится «контрнаступ» ВСУ. Об этом пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, анализируя перспективы дальнейшего развития событий на фронте.

Сейчас, отмечает военкор, российским военнослужащим в окопах приходится тяжело. Но сложившаяся ситуация, по мнению Сладкова, в конечном итоге выгодна ВС РФ, поскольку украинские формирования растрачивают военную технику и личный состав в продолжающемся уже три месяца «контрнаступлении».

Но что будет делать украинская армия, когда у нее останутся лишь ударные части и резерв для заполнения занятых (если таковые будут) территорий? Возможно, останавливаться киевский режим не будет. Не будет и «естественной заморозки» боевых действий.

Мы сразу пойдем вперед. Сразу. Да, противник готовится, создает линии обороны, подобные нашим, копают рвы. Но. Нам предстоит сделать то, что не смогли сделать они: проломить в одном месте, а дальше идти по свободному пространству, обходя города

- пишет военкор в своем Telegram-канале, задаваясь вопросом, когда начнется наше наступление, и сам же на него отвечая.

Получается, что как только «застопорится» украинское контрнаступление, российским войскам, не теряя времени, нужно будет начинать собственное наступление. Хотя оно сейчас и так идет, на том же Купянском направлении, где линия фронта постепенно сдвигается на Запад, и многие иностранные военные аналитики уже прогнозируют потерю Купянска, а там, мало ли, и Харькова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
04.07.2016
Войска Южного военного округа проведут боевые стрельбы из С-300
22.03.2016
Минобороны: учения истребительной авиации стартовали на западе России
26.09.2013
Рогозин назвал задачи гособоронзаказа
16.02.2012
ВВС примут на вооружение 48 истребителей Су-35
04.05.2009
"Булаве" назначили переэкзаменовку
23.05.2008
ВТС будет в повестке дня переговоров Медведева в Казахстане и Китае, но без заключения контрактов - источник
16.11.2007
"Искандеры" в Белоруссии могут стать ответом на ПРО США в Европе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 09:21
  • 55127
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 08:46
  • 17
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"