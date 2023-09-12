Военкор задался вопросом, когда начнется не украинское, а российское наступление

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Вооруженные силы Российской Федерации, вероятно, перейдут в наступление, когда закончится «контрнаступ» ВСУ. Об этом пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, анализируя перспективы дальнейшего развития событий на фронте.

Сейчас, отмечает военкор, российским военнослужащим в окопах приходится тяжело. Но сложившаяся ситуация, по мнению Сладкова, в конечном итоге выгодна ВС РФ, поскольку украинские формирования растрачивают военную технику и личный состав в продолжающемся уже три месяца «контрнаступлении».

Но что будет делать украинская армия, когда у нее останутся лишь ударные части и резерв для заполнения занятых (если таковые будут) территорий? Возможно, останавливаться киевский режим не будет. Не будет и «естественной заморозки» боевых действий.

Мы сразу пойдем вперед. Сразу. Да, противник готовится, создает линии обороны, подобные нашим, копают рвы. Но. Нам предстоит сделать то, что не смогли сделать они: проломить в одном месте, а дальше идти по свободному пространству, обходя города

- пишет военкор в своем Telegram-канале, задаваясь вопросом, когда начнется наше наступление, и сам же на него отвечая.

Получается, что как только «застопорится» украинское контрнаступление, российским войскам, не теряя времени, нужно будет начинать собственное наступление. Хотя оно сейчас и так идет, на том же Купянском направлении, где линия фронта постепенно сдвигается на Запад, и многие иностранные военные аналитики уже прогнозируют потерю Купянска, а там, мало ли, и Харькова.