Армения отдаляется от России, как от нежелательного союзника

Monde: поездка жены Пашиняна в Киев и маневры с НАТО разделили Армению и Россию

Премьер Армении Пашинян понимал, что визит его жены в Киев — это дерзкий жест для Москвы, считает автор статьи в Le Monde. И что ее встреча с Зеленским не станет в глазах россиян милым "светским событием". Тем не менее Пашинян отправил супругу в Киев и анонсировал маневры с НАТО. Он взял курс на "разделение" с Россией.

Устав от пассивности Москвы в вопросе избавления Карабаха от атак со стороны Азербайджана, Ереван отказывается от прежней нейтральной позиции по отношению к конфликту на Украине. (На самом деле Россия не имеет никаких обязательств в отношении Нагорно-Карабахской республики, которую не признают ни Москва, ни Ереван. Отношения в рамках ОДКБ предполагают защиту Россией только территории самой Армении, без Карабаха, так что Пашиняну не в чем упрекнуть Россию — прим. ИноСМИ.) Бывшая советская республика объявила о доставке в Киев гуманитарной помощи и проведении совместных с США военных учений.

Ответ привел к беспрецедентной напряженности в двусторонних отношениях России и Армении, официальных союзников. Редко когда такой уровень напряженности достигался в прошлом. Ереван сознательно пошел на вызывающие жесты в отношении Кремля. Последний из них — киевская фотография Анны Акопян (Anna Hakobyan), супруги премьера Пашиняна, с улыбкой пожимающей руку Владимиру Зеленскому. Госпожа Акопян находилась в Киеве в среду 6 сентября по приглашению супруги президента Украины Елены Зеленской, чтобы принять участие в ежегодном саммите первых леди и супругов по вопросам психического здоровья.

Во время своего первого визита в украинскую столицу Анна Акопян подтвердила, что Армения впервые после начала конфликта в феврале 2022 года готова доставлять Украине гуманитарную помощь. Эта помощь достаточно скромна — тысяча не Бог весть каких электронных устройств для школьников. Но она имеет символическое значение.

Фотография рукопожатия с украинским президентом, размещенная мадам Акопян на своей странице в соцсетях, а также объявление об этой гуманитарной помощи знаменуют собой поворотный момент в российско-армянских отношениях. Армения решила дистанцироваться от своего российского союзника и отказывается от соблюдения нейтралитета, который она до сих пор демонстрировала по отношению к конфликту на Украине. Армения таким образом открыто заявляет, что она больше не на стороне Москвы.

Помощь Украине

Эта бывшая советская кавказская республика, которая до сих пор сильно зависит от России во всех областях, никогда открыто не осуждала российские действия на Украине. В мае Никол Пашинян уже сделал шаг в этом направлении, осмелившись заявить, что "в конфликте с Украиной граждане Армении не являются союзниками России". Но сейчас это первый случай, когда страна демонстрирует свою поддержку Украине, несмотря на то, что это явно вызовет недовольство Владимира Путина.

А незадолго до визита супруги президента в Киев Армения уже вызвала раздражение российского президента, когда в среду объявила о проведении совместных с США военных учений с участием той части вооруженных сил США, которая привлекается для миротворческих миссий. Эти маневры под названием Eagle Partner 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра "Зар". По заявлению Министерства обороны Армении, они призваны "повысить уровень боевого взаимодействия" тех подразделений из армий США и Армении, которые участвуют в миротворческих операциях.

Россия, которая имеет военную базу в Армении, выразила в четверг свою "озабоченность". "В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки. Безусловно, скажем так, это вызывает настороженность. Такие новости, особенно в нынешней ситуации, не способствует и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Объявление об проведении совместных военных учений "не является неожиданностью", считает Ричард Киракосян (Richard Giragosian), директор Центра региональных исследований в Ереване, гражданин США. "Это не первые подобные учения, армяне уже проводили их совместно с США и НАТО в составе международной коалиции, такое было в Афганистане, Ираке или Косово", — отмечает он. Масштаб учений будет скромным: по словам представителя американских военных, в них примут участие 85 американских и 175 армянских солдат.

Недовольство Армении

И тем ни менее, эти совместные с США учения являются "значимыми", учитывая напряженность в отношениях между Ереваном и Москвой, добавляет господин Киракосян. "Они подчеркивают слабость России", которая настолько занята конфликтом на Украине, что оказалась не в состоянии гарантировать безопасность армян. И это несмотря на присутствие около 2000 российских миротворцев, которые были размещены в регионе после вспышки военных действий между армянскими и азербайджанскими формированиями в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года.

С момента окончания конфликта в Армении подогревается разочарование и недовольство Россией, которая, как объясняют местным, взяла когда-то на себя обязательство защищать всех армян от "провокаций" Баку. В знак своего недовольства Ереван в январе отказался принимать у себя военные маневры Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — регионального военного союза части бывших республик СССР, который возглавляет Россия. Правительство Армении также потребовало ратифицировать Римский статут — учредительный договор Международного уголовного суда, который в феврале выдал ордер на арест Владимира Путина. Документ был направлен в парламент Армении 1 сентября для завершения процесса.

Напряженность еще более возросла после того, как Азербайджан перекрыл Лачинский коридор, единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией, что привело к нехватке продовольствия, медикаментов и топлива в этом регионе. После более чем восьмимесячной "блокады" гуманитарный кризис охватил около 120 тыс. армян, которые, по данным непризнанной Нагорно-Карабахской республики, все еще проживают в этом сепаратистском регионе. Надо признать, что международным сообществом Карабах признан частью Азербайджана, но населен он преимущественно армянами. Российские миротворцы, которые должны обеспечивать движение и безопасность в Лачинском коридоре, оказались неспособными выполнить свою миссию. Москва регулярно призывает Баку снять блокаду, но пока безрезультатно.

Пашинян "изолирует и ослабляет" Путина

Никол Пашинян обвинил Россию в неспособности в интересах Армении "сохранить контроль над Лачинским коридором" или "в отсутствии желания это сделать". Несколькими днями ранее премьер-министр Армении даже заявил, что Армения совершила "стратегическую ошибку", полагаясь исключительно на Россию в качестве гарантии своей безопасности.

Никол Пашинян никогда не позволял себе так прямо бросать вызов Владимиру Путину, как в последние месяцы. После войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, в которой Армения под его руководством потерпела унизительное поражение, баланс сил между лидерами России и Армении был совсем другим. Это было до украинских событий, и хозяин Кремля тогда представал в образе миротворца и триумфатора: посредничество России в 2020 году демонстрировало возвращение России в регион Южного Кавказа. А Пашинян в тот момент был, наоборот, ослаблен. Конфликт на Украине изменил все. Сегодня именно Владимир Путин выглядит более слабым и более изолированным перед лицом сильного премьер-министра Армении, которого, несмотря на поражение по всем пунктам, переизбрали в 2021 году. Теперь Пашинян готов сделать смелые шаги в отношении вдруг ставшего для него нежеланным северного партнера. Шаги, которые ранее нельзя было и представить себе.

"Сегодняшняя Армения имеет смелость сказать Москве "нет", — отмечает американо-армянский аналитик Ричард Киракосян. Пашинян готовит общественное мнение к такому отдалению (дситанцированию) от России, но не стремится заменить Москву НАТО или Западом. Армянская стратегия направлена не на разрыв с Россией, а на "изменение условий отношений", объясняет исследователь. А в конце разговора Киракосян подытоживает: "Это конец нескольких десятилетий слепого подчинения: отныне все, чего захочет Россия, будет иметь свою цену".

Со своей стороны, Баку решительно настроен укрепить преимущества, полученные в результате победы 2020 года. Поэтому Ильхам Алиев продолжает усиливать давление на Нагорный Карабах, но также и на те области Армении, которые в Баку некоторые называют "Западным Азербайджаном". В четверг премьер-министр Армении вновь забил тревогу. По его словам, азербайджанцы организуют "постоянное военное усиление вдоль линии границы с Нагорным Карабахом и на границе между Арменией и Азербайджаном", что вызывает опасения относительно нового наступления азербайджанских войск.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг критику бездействия Москвы со стороны Армении и сказал, что "Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности". При этом Песков повторил привычную формулу: "Россия продолжает очень внимательную, скрупулезную и конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку". Ответ, который звучит как признание бессилия.

Автор: Фаустин Венсан (Faustine Vincent)