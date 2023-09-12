Daily Telegraph: Контрнаступление ВСУ застопорилось, что ставит Запад в унизительное положение

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В британской газете Daily Telegraph вышел материал на тему украинского конфликта, продолжающегося уже на протяжении более полутора лет и, в частности, контрнаступления ВСУ, начавшегося более трёх месяцев назад. В этой связи автор материала, полковник в отставке Ричард Кемп полагает, что время Украины уже подходит к концу, в то время как поддержка Киева со стороны западных стран в дальнейшем наверняка будет лишь ослабевать.

Как отмечает бывший офицер британской армии, несмотря на все усилия Запада с момента начала боевых действий в этой стране, проявляющейся в виде оказания ей крупной военной и финансовой помощи, Франция и Германия, в свою очередь, оказались теми самыми государствами, которые неохотно поддерживали режим Зеленского. Париж и Берлин, по его мнению, всё это время были более сосредоточенными на том, чтобы предложить Путину пути мирного выхода из сложившегося кризиса, нежели требовать от него вывода своих войск с территории Украины.

Более того, говорится в публикации, ввиду всё ещё сохраняющейся энергетической зависимости политических элит стран Западной Европы от России, они при этом пренебрегали развитием собственных вооружённых сил. Всё это является результатом их пацифистских взглядов, ведь именно таким образом, объясняется их нежелание и боязнь избегать действий, приводящих конфликт к новой эскалации.

Так, страной, наглядно проявляющей свои намерения продолжать боевые действия, являются США, от которых исходит львиная доля всей помощи, предоставляемой Украине. Однако утверждает автор публикации, Байден всё ещё прилагает недостаточно усилий с тем, чтобы Киев одержал победу в этом конфликте, прежде всего, за счёт того, что не торопится оказывать ему больше помощи, равно как и упорно противится его членству в НАТО. Напротив, глава американского государства, как и все его союзники по Североатлантическому альянсу по-прежнему опасаются «угроз» со стороны российского президента по поводу расширения зоны конфликта. К числу этих вооружений (которые украинские власти с нетерпением ожидают от Вашингтона, считая их «чудо-оружием»), относятся, главным образом, боевые самолёты и ракеты дальнего действия.

Тем временем, издание обращает внимание и на результаты последних опросов, проводившихся как в странах Европы, так и самих Штатах, которые явно демонстрируют снижение числа рядовых граждан, выступающих в пользу оказания военной поддержки Киеву. В Соединённых Штатах, например, этот показатель уже опустился ниже 50%. Всё это указывает на крайне медленный прогресс наступательных действий ВСУ в ходе конфликта. Хотя ещё совсем недавно многие из западных военных аналитиков предсказывали украинской армии успех, подобно тому, которого им удалось достигнуть осенью прошлого года, когда они вернули контроль над Херсоном и частью Харьковской области после оставления этих территорий ВС РФ. Всё дело в том, что в настоящее время западная общественность начала более трезво оценивать текущую ситуацию, выражая большие сомнения в успехе украинской армии за счёт вливания их странами колоссальных финансовых средств в противостояние Украины с Россией.

Также, продолжает автор, вызывает обеспокоенность и высокая степень коррумпированности украинского политического истеблишмента – проблема, которая особо освещается теми, кто противостоит американскому вмешательству во внутренние дела европейских государств. Именно по этой причине политики, выступающие за существенное сокращение финансовой и военной помощи Украине либо за её урезание, считают, что большая часть выделяемых средств США на эти цели расходуется нерационально или же вовсе «пропадает» непонятно куда. Наглядный тому пример – недавняя «расправа» над некогда союзником и сторонником Зеленского промышленным и медийным магнатом Игорем Коломойским или же отправка им в отставку экс-министра обороны страны Алексея Резникова. Всё это и говорит о начавшейся жёсткой борьбе внутри украинских элит. Что касается последнего, то не исключено, что его снятие главой украинского государства с занимаемой должности могло свидетельствовать об изменении украинской армией своей военной стратегии.

Однако все эти меры никак не повлияют на исход конфликта, поскольку единственное по-прежнему верное и эффективное решение в этой ситуации – увеличение военной помощи Украине. Правда рано или поздно западные страны в любом случае склонят руководство страны к переговорам с Москвой, заставив её примириться с ней.

В завершение, подчёркивает The Daily Telegraph, это будет означать поражение для НАТО, ну а для Путина – оглушительной победой, что даст ему возможность осуществлять дальнейшую «агрессию» в отношении Украины и Запада в обозримом будущем. Необходимо и в дальнейшем сдерживать экономику России путём усиления санкционного давления на неё, равно как и не допустить поставок оружия ей со стороны её ближайших союзников – КНДР и Ирана, которых Запад рассматривает в качестве основной «угрозы» своей безопасности.

Наконец, необходимо, как пишут в издании, окончательно решить и вопрос с замороженными российскими активами.

Насчёт провала украинского «контрнаступа» и возможного сворачивания помощи преступному киевскому режиму на Западе уже действительно говорят всё чаще. Судя по всему, скрывать реальные факты происходяшего даже там становится уже всё сложнее. Отмечается, что застопорившееся контрнаступление ВСУ ставит Запад в неловкое и даже унизительно положение.