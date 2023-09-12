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"Просто сметут". В Британии сравнили свою авиацию с российской и ужаснулись

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Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости Валентин Капустин

Daily Mail: российские ВКС сметут британскую авиацию в случае войны

Российские ВКС сметут британскую авиацию в случае войны, пишет Daily Mail. Дело в том, что флот Королевских ВВС крайне мал, и технологическое совершенство самолетов не компенсирует их количество. Более того, в будущем планируется сократить его еще больше.

У России в 20 раз больше боевых самолетов, чем у Великобритании. У британцев воздушный флот даже меньше, чем у европейских союзников. Соединенное Королевство "подвергается опасности", ведь у него всего 169 передовых самолетов, тогда как у России их полторы тысячи.

Согласно отчету парламента, парк боевых самолетов ВВС Великобритании настолько мал, что в случае войны с Владимиром Путиным российские ВСК попросту сметут его.

В распоряжении Великобритании так мало самолетов "Тайфун" и F-35, что она не сумеет выдержать того "уровня борьбы на истощение", который может наблюдаться в ходе подобного конфликта.

У Лондона всего 169 передовых самолетов, тогда как у Москвы их 1500. Более того, в результате целой серии сокращений, начавшихся после завершения холодной войны, сегодня британский флот даже меньше, чем у ее европейских союзников.

Как показали результаты анализа, проведенного Специальным комитетом обороны, Франция имеет в своем распоряжении 231 боевой самолет, Германия – 214, Италия – 199. Еще в 1990 году у Великобритании было 463 боевых самолета.

Представители Королевских ВВС утверждают, что совершенство имеющихся у них самолетов компенсирует их небольшое количество. Однако в отчете говорится, что Великобритания "подвергается опасности". "Парк боевых самолетов обладает исключительно высокими возможностями, но ему не хватает численной глубины и резерва", – отмечается в документе.

"В конфликте с равным противником, таким как Россия, каждый самолет будет иметь значение".

"[Действия правительства] создадут дефицит боевого потенциала, который в соответствии с текущими планами будет сохраняться и после 2030 года. Это неприемлемо. Министерство обороны и ВВС должны в срочном порядке рассмотреть вопрос о том, как они могут увеличить размеры парка боевых самолетов".

Несмотря на нехватку, ВВС намерены в 2025 году снять с вооружения 30 своих "Тайфунов" на пять лет раньше запланированного срока, вместо того чтобы модернизировать их. Члены парламента усомнились в обоснованности такого решения.

Министерство обороны, сталкивающееся с нехваткой финансирования, также не спешит пополнять ряды малозаметных самолетов F-35B. К настоящему моменту на вооружение поступил всего 31 такой самолет. К 2025 году их число должно увеличиться до 48. По оценкам членов парламента, в конечном счете у Великобритании будет всего 74 таких самолета вместо 138, как изначально планировалось.

Члены парламента сообщили, что значительная часть самолетов до сих пор не была принята на вооружение из-за разногласий внутри ВВС по поводу того, сколько наземных экипажей требуется для их обслуживания.

"Неспособность Королевских ВВС правильно рассчитать количество технических специалистов, необходимое для обслуживания самолетов, непростительна", – говорится в отчете. Его составители пришли к выводу, что британские ВВС "опустошены" и "слишком малочисленны, чтобы отвечать на растущие вызовы, с которыми они сталкиваются".

Автор статьи: Марк Никол (Mark Nicol)

Комментарии читателей

Red letter

Почему так происходит? Да потому что наши правительства, начиная с правительства Джона Мейджора, рассчитывали на то, что вооруженные силы Великобритании однажды станут стратегическим полком единой армии Евросоюза. Сегодня вся наша армия эквивалентна одному полку американских или китайских вооруженных сил. Официально у нас 75 тысяч военнослужащих, вот только 35 тысяч из них – запасники. Тысячи проходят медицинское лечение. Это просто смешно. У нас есть авианосцы, но не хватает самолетов. У нас есть фрегаты, но они не могут плавать в теплых водах. У нас есть орудия, но они заедают. У нас есть танки, но у солдат в них кружится голова и подкатывает тошнота. И генералов у нас больше, чем простых моряков.

W.Brit

Мало самолетов? Зато у нас полно радужных флагов!

Joe

Но ведь Королевские ВВС проводят исключительно эффективную политику поощрения разнообразия. Огромное множество их военнослужащих регулярно участвуют в гей-парадах. Неужели они должны еще и страну защищать?

Know what I know

Вот что происходит, когда вы раздаете деньги другим странам, вместо того чтобы заботиться о своей собственной.

No_name12

Всем наплевать. Мы просто пытаемся жить нормальной жизнью, сводить концы с концами. Большинство британцев больше не заботят ни Россия, ни Украина. Мы просто пытаемся выжить. В финансовом смысле наша страна уже стоит на коленях, и вся эта украинская чепуха – это последнее, о чем мы думаем. Она нас совершенно не касается!

TELLITASITIS

У нас больше нет ни сухопутных войск, ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил. В нашей стране теперь живут в основном иммигранты. Если начнется война, главной проблемой будет мародерство.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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