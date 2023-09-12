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Интерфакс-АВН

Песков о возможности выхода Армении из ОДКБ: мы видели много рассуждений, но официальных сигналов не получали

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Военнослужащие армии Армении на учениях ОДКБ
Военнослужащие армии Армении на учениях ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В Кремле уверены, что Россия и Армения останутся союзниками и партнерами; национальные интересы диктуют необходимость углубления отношений

Владивосток. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия не получала официальных сигналов о выходе Армении из ОДКБ, хотя было много рассуждений на эту тему, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели много рассуждений на эту тему, в том числе и, скажем так, прозападно настроенные аналитики, которые есть в Армении, они неоднократно об этом рассуждали, но каких-либо официальных сигналов на этот счет мы не получали", - сказал Песков журналистам.

Говоря о том, готова ли Россия как союзник защитить Армению в случае, если будет осуществлено нападение на ее территорию, он сказал: "Если речь идет о территории Армении, вы знаете, что у нас есть обязательства по ОДКБ, но также вы знаете, что после того как Армения признала территориальную целостность Азербайджана в границах 91-го года, там слегка изменились обстоятельства, поэтому это тоже нужно учитывать. Это было решение Еревана".

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
ОДКБ
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