Российский полковник назвал цели ударов «Искандеров» в зоне СВО

Российские военные во время специальной военной операции (СВО) на территории Украины используют снаряды ракетных комплексов «Искандер» только для особо важных целей. Об этом «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он назвал преимущества этого оружия.

Эта ракета применяется для поражения таких целей, как командные пункты, пункты хранения техники и вооружения, системы командных инстанций и элементы инфраструктуры типа подземные сооружения, сооружения в труднодоступных местах и тому подобное. Она применяется по особо важным объектам, по которым принимается решение о поражении командующим в зависимости от влияния этого объекта на ход и исход операции Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

«"Искандер" — это новый тип наших ракет. Она может быть как в обычном снаряжении, так и в ядерном, но на Украине мы применяем только в обычном. Это ракета высокоточная, эффективно уходит от систем противоракетной обороны (ПРО) и практически неуязвима для всех существующих систем поражения, которые имеются на Украине. Дальность ее пуска — более 500 километров, точность примерно 1,5-2 километра кругового отклонения. Это абсолютно новая ракета, которая принята на вооружение российской армии», — рассказал он.

11 сентября Минобороны России показало видео пуска ракеты ракетного комплекса «Искандер» по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны уточнили, что ВСУ постоянно пытаются выследить «Искандеры», поскольку они поражают цели на большом расстоянии.