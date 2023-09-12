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Интерфакс-АВН

Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур

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РН "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19"
РН "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Эшелон с составными частями ракет-носителей "Прогресс МС-26" и "Союз МС-25" прибыл на космодром Байконур, сообщили во вторник в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос").

"11 сентября специалисты филиала АО "ЦЭНКИ" - КЦ "Южный" приняли эшелон с составными частями ракет-носителей "Прогресс МС-26" и "Союз МС-25", а также сборочно-защитный блок ТГК (транспортного грузового корабля - ИФ) "Прогресс МС-25"", - говорится в сообщении.

По данным ЦЭНКИ, составные части ракет планируется выгрузить на рабочие места в монтажно-испытательном корпусе 112-й площадки космодрома.

"В режиме хранения составные части будут находиться до начала непосредственной подготовки к пуску", - сообщили в предприятии.

В июле в "Роскосмосе" сообщили, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-25" с белорусской космонавткой запланирован на 13 марта 2024 года.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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1 комментарий
№1
12.09.2023 09:01
... Интерфакс-АВН
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур...
Бог ты мой, уже Прогресс стал ракетой-носителем. Каков прогресс!!!
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