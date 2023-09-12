Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур...

Москва. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Эшелон с составными частями ракет-носителей "Прогресс МС-26" и "Союз МС-25" прибыл на космодром Байконур, сообщили во вторник в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос").

"11 сентября специалисты филиала АО "ЦЭНКИ" - КЦ "Южный" приняли эшелон с составными частями ракет-носителей "Прогресс МС-26" и "Союз МС-25", а также сборочно-защитный блок ТГК (транспортного грузового корабля - ИФ) "Прогресс МС-25"", - говорится в сообщении.

По данным ЦЭНКИ, составные части ракет планируется выгрузить на рабочие места в монтажно-испытательном корпусе 112-й площадки космодрома.

"В режиме хранения составные части будут находиться до начала непосредственной подготовки к пуску", - сообщили в предприятии.

В июле в "Роскосмосе" сообщили, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-25" с белорусской космонавткой запланирован на 13 марта 2024 года.