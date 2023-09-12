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Интерфакс-АВН

Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США

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Флаги государств, входящих в ОДКБ
Флаги государств, входящих в ОДКБ.
Источник изображения: © Sputnik / Арам Нерсесян

Владивосток. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Отказ Армении проводить учения с партнёрами по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и намерение проводить учения совместно с США требуют глубокого анализа, который будет проводиться в тесном партнёрском диалоге с армянской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, на фоне того, как Армения не изъявила желания проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет желание проводить учения с американцами, наверное, для нас это такие решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа с тем, чтобы разобраться, почему именно Армения принимает такие решения, какие цели преследуются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" будет ли РФ реагировать каким-либо образом на намерение Армении проводить совместные учения с США.

"Конечно же, мы всё это будем пытаться осмыслить и понять. Но будем это в любом случае делать в тесном партнёрском диалоге с армянской стороной", - отметил он.

Как ранее сообщало Минобороны Армении, армяно-американские совместные военные учения пройдут на территории Армении с 11 сентября по 20 сентября. По данным командования армии США в Европе и Африке, в учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военных. В частности, будут задействованы военнослужащие первой бригады 101-ой воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа с 2003 года.

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Страны
Армения
Россия
США
Компании
ОДКБ
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
12.09.2023 09:00
Гром не грянет - мужик не перекрестится!!!!
А креститься то поздно!!!!
0
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