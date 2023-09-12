«Курганмашзавод» подтвердил ведение работы по созданию новой плавающей 152-мм самоходной гаубицы на базе САУ 2С18 «Пат-С»

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Российские войска могут получить на вооружение первую крупнокалиберную самоходную гаубицу, способную самостоятельно преодолевать водные преграды. Работы по данной теме ведет "Курганмашзавод", заявил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" Роман Хромов.

Российское Минобороны приняло решение поставить на вооружение армии 152-мм САУ, способную плавать. Решение принято по опыту применения артиллерии в спецоперации. На сегодняшний день у российских артиллеристов имеется одна самоходная гаубица, способная самостоятельно преодолевать водные преграды, но она калибра 122 мм, речь идет о САУ "Гвоздика". Поставляемые в войска и перспективные САУ калибра 152 мм такой способности не имеют.

Новая гаубица создается на основе опытного образца плавающей САУ "Пат-С" калибра 152 мм, созданной в 80-е года прошлого века на шасси БМП-3. Сама гаубица уже устарела, но ее конструктивные особенности лягут в основу новой разработки. Минобороны требует возможность плавать, вести огонь с закрытых позиций и большую дальность поражения.

(...) фактически сейчас по "Пат-С" ведутся подготовительные работы - ведется сбор информации и ее анализ с целью подготовки проекта технического задания

- приводит РИА Новости слова Хромова.

Ранее сообщалось, что "Курганмашзавод" начал работы по модернизации самоходной гаубицы 2С18 "Пат-С", разработанной в советское время, но так и не пошедшей в серию. САУ была разработана Специальным конструкторским бюро Курганмашзавода (СКБМ) на базе шасси БМП-3, предполагалось, что самоходка поступит на вооружение артиллерийских полков Минобороны СССР.