Войти
Военное обозрение

«Курганмашзавод» подтвердил ведение работы по созданию новой плавающей 152-мм самоходной гаубицы на базе САУ 2С18 «Пат-С»

346
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска могут получить на вооружение первую крупнокалиберную самоходную гаубицу, способную самостоятельно преодолевать водные преграды. Работы по данной теме ведет "Курганмашзавод", заявил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" Роман Хромов.

Российское Минобороны приняло решение поставить на вооружение армии 152-мм САУ, способную плавать. Решение принято по опыту применения артиллерии в спецоперации. На сегодняшний день у российских артиллеристов имеется одна самоходная гаубица, способная самостоятельно преодолевать водные преграды, но она калибра 122 мм, речь идет о САУ "Гвоздика". Поставляемые в войска и перспективные САУ калибра 152 мм такой способности не имеют.

Новая гаубица создается на основе опытного образца плавающей САУ "Пат-С" калибра 152 мм, созданной в 80-е года прошлого века на шасси БМП-3. Сама гаубица уже устарела, но ее конструктивные особенности лягут в основу новой разработки. Минобороны требует возможность плавать, вести огонь с закрытых позиций и большую дальность поражения.

(...) фактически сейчас по "Пат-С" ведутся подготовительные работы - ведется сбор информации и ее анализ с целью подготовки проекта технического задания

- приводит РИА Новости слова Хромова.

Ранее сообщалось, что "Курганмашзавод" начал работы по модернизации самоходной гаубицы 2С18 "Пат-С", разработанной в советское время, но так и не пошедшей в серию. САУ была разработана Специальным конструкторским бюро Курганмашзавода (СКБМ) на базе шасси БМП-3, предполагалось, что самоходка поступит на вооружение артиллерийских полков Минобороны СССР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
СКБМ Курган
СКБМ Самара
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
03.12.2019
Интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым
24.04.2017
Курганский завод показал опытный образец БМД с боевым модулем "Синица"
15.04.2016
На Курганмашзаводе выполнение ГОЗ проинспектировала Военно-промышленная комиссия
31.07.2014
Нет нерешаемых задач, когда за них берутся профессионалы
05.02.2009
Антикризисные меры "Концерна "Тракторные заводы" позволят обеспечить гособоронзаказ на 2009 г.
19.03.2008
В арсенале российского десанта - новое супероружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 09:21
  • 55127
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 08:46
  • 17
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"