Известный аналитик и исследователь российских космических программ Барт Хендрикс (Bart Hendrickx) опубликовал на ресурсе "The Space Review" небезынтересный материал "Soviet television reconnaissance satellites" ("Советские спутники телевизионной разведки").

Один из вариантов проекта спутника системы "Телевизионной глобальной разведки" (ТГР), разработанный ОКБ-52 В.Н. Челомея в 1960-е годы (с) НПО Машиностроения

Начиная с начала 1960-х годов Советский Союз запустил сотни спутников фоторазведки, которые возвращали отснятую пленку обратно на Землю в капсулах. Лишь в 1982 году страна вывела на орбиту свой первый спутник электронно-оптической разведки, способный отправлять изображения на Землю практически в реальном времени. В качестве временной меры в 1960-х и 1970-х годах были выдвинуты предложения по достижению той же цели за счет использования разведывательных спутников с телекамерами. Такие камеры в конечном итоге были установлены на двух беспилотных версиях военной космической станции "Алмаз" в конце 1980-х - начале 1990-х годов, но к тому времени технология уже устарела. Хотя некоторая информация об этих проектах появилась примерно за последние 20 лет, их детали остаются отрывочными.

Системы считывания пленок

Очевидными недостатками спутников с системой возврата пленки были ограниченный запас пленки, которую они могли нести (и, следовательно, их ограниченный срок службы) и, что более важно, их неспособность своевременно передавать изображения. Советский Союз предпринял свои первые попытки передать изображения на Землю по радиоканалам с помощью спутников фоторазведки первого поколения под названием "Зенит-2", которые, по сути, представляли собой беспилотные версии космического корабля "Восток", напичканного камерами. Четыре из этих спутников, запущенных в 1962-1963 годах, имели экспериментальную систему считывания пленок под названием "Байкал", которая сканировала пленку, автоматически проявленную на борту, и передавала изображения на Землю. Похожий метод был использован зондом "Луна-3" в 1959 году для отправки на Землю первых изображений обратной стороны Луны. Однако, изображения, полученные с помощью системы "Байкал", имели разрешение порядка 10 метров, что было недостаточно для предоставления ценной разведывательной информации. В результате эта полезная нагрузка была снята с последующих спутников "Зенит-2".

Аналогичную систему считывания пленки, испытанную на разведывательном спутнике Samos ВВС США в 1961 году, постигла та же участь (хотя технология была передана НАСА для использования в программе Lunar Orbiter). Позже в том же десятилетии Пентагон утвердил разработку варианта разведывательных спутников GAMBIT, оснащенного системой для считывания пленки, известной как Film Read-Out GAMBIT (FROG). В 1971 году он был отменен в пользу первого спутника электронно-оптической разведки, который совершил свой первый полет в 1976 году под кодовым названием KENNEN.

Первый проект ТГР

Поскольку технология считывания пленок не давала никаких перспектив, советские конструкторы решили пойти другим путем, чтобы ускорить получение разведывательных изображений, а именно оснастить разведывательные спутники телекамерами. Соединенные Штаты стали пионерами этой технологии с первым в мире метеорологическим спутником TIROS-1, запущенным в апреле 1960 года. TIROS фактически был развит из проекта разведывательного спутника, который был отклонен, поскольку разрешение телекамер было хуже разрешения системы фотографических камер.

Инициатива создания спутников телевизионной разведки в СССР, как сообщается, исходила от руководителя ОКБ-52 Владимира Челомея. Первоначально специализировавшееся на противокорабельных крылатых ракетах, в конце 1950-х - начале 1960-х годов это бюро перешло на разработку космических ракет и военных спутников. Согласно одному источнику, Челомею удалось убедить советского лидера Никиту Хрущева, что он может разработать спутниковую систему, способную передавать телевизионные изображения важных районов непосредственно в Кремль. В то время предметом беспокойства Советского Союза было развертывание американских межконтинентальных баллистических ракет Minuteman и баллистических ракет подводных лодок Polaris, а также наличие впечатляющего флота американских стратегических бомбардировщиков, многие из которых круглосуточно патрулировали у границ Советского Союза. Если бы появились какие-либо признаки неминуемого нападения на СССР, реакция должна была бы быть быстрой.

4 сентября 1963 года ЦК КПСС и Советское правительство издали постановление, предписывавшее ОКБ-52 в течение пяти-семи лет разработать систему "Телевизионной глобальной разведки" (ТГР). Это был амбициозный проект, требовавший сотрудничества организаций, принадлежащих пяти различным министерствам. Основным субподрядчиком ОКБ-52 по проекту был НИИ-380 в Ленинграде, который начал работы над телевизионной полезной нагрузкой под кодовым названием "Шмель".

В сентябре 1965 года ОКБ-52 завершило предварительную концептуальную проработку ТГР. Чтобы обеспечить практически непрерывное покрытие интересующих регионов, группировка из четырех спутников должна была вращаться вокруг Земли на солнечно-синхронных орбитах на высоте около 320 километров и с наклонением 96-97 градусов (другие орбитальные конфигурации тоже прорабатывались). Спутники должны были сохранять изображение на видеорегистраторах и передавать его на три наземные станции, которые, в свою очередь, будут пересылать их в единый центр обработки данных.

Объектами наблюдения должны были быть базы межконтинентальных баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков, корабли ВМС США, наземные боевые комплексы, крупные порты, железные дороги и транспортные узлы. Поскольку основной целью TГР, очевидно, было обнаружение подготовки нападения противника на советскую территорию, спутникам не требовалось иметь очень высокую разрешающую способность, необходимую для технической разведки систем вооружения. Телевизионные камеры должны были быть оснащены видиконами - небольшими трубками, которые будут захватывать изображения путем сканирования фотопроводящей поверхности электронным лучом. Для обеспечения необходимого разрешения они были совмещены с современными оптическими системами, разработанными Государственным институтом прикладной оптики (ГИПО) и Красногорским механическим заводом (КМЗ).

Достаточно подробно описаны две конфигурации спутников: одна с двойной полезной нагрузкой для для ведения наземной и морской разведки, а другая с одинарной полезной нагрузкой для для ведения наземной разведки. В своей первой конфигурации спутник имел катадиоптрическую оптическую систему (с использованием комбинации линз и зеркал) под названием "Комета-11" с фокусным расстоянием 6,5 метров и наземным разрешением от 1,5 до 2,5 метров для наземных наблюдений. Полезная нагрузка для для ведения морской разведкиназывалась "Марс" и имела фокусное расстояние 1,6 метра и разрешение на местности от 5 до 10 метров. Также на борту должна быть находиться система электронной (радиотехнической) разведки для обнаружения кораблей. Вторая версия имела объектив "Фотон-4" с фокусным расстоянием 4,5 метра и разрешением на местности от 3,5 до 4 метров.

Спутник TГР для ведения наземной и морской разведки в стартовой конфигурации. Обозначения: 1. Антенна радиотехнической разведки; 2. Кожух полезной нагрузки; 3. Полезная нагрузка для морской разведки "Марс"; 4. Телевизионное оборудование; 5. Система "Комета-11"; 6. Инфракрасный вертикальный датчик; 7. Антенна нисходящей линии связи (с) НПО Машиностроения

Спутник TГР для ведения наземной разведки в стартовой конфигурации. (Фото: НПО Машиностроения). Обозначения: 1. Кожух полезной нагрузки; 2. Контейнер для оборудования; 3. Телевизионное оборудование; 4. Топливные баки; 5. Бортовая система управления; 6. Инфракрасный вертикальный датчик; 7. Антенна (назначение неизвестно); 8. Объектив "Фотон-4"; 9. Антенна нисходящей линии связи (с) НПО Машиностроения

Другая конструкция спутника TГР Челомея показана на рисунке в заставке этой статьи, что указывает на то, что изучалось множество концепций. Это единственная доступная иллюстрация, на которой изображен спутник в его орбитальной конфигурации. На нем оптическая полезная нагрузка установлена ​​перпендикулярно корпусу спутника и, по-видимому, могла наклоняться. Огромные солнечные батареи простирались по обеим сторонам спутника и снабжали электроэнергией его энергоемкую телевизионную нагрузку. Также рассматривался бортовой ядерный реактор, мало чем отличающийся от уже разрабатывавшегося в то время для спутников океанской разведки (МКРЦ), которые будут использовать РЛС для определения местоположения иностранных военных кораблей. Спутники TГР весом около 10 тонн должны были запускаться с помощью двухступенчатой ​​версии ракеты-носителя Челомея УР-500/"Протон", которая совершила свой первый полет в июле 1965 года.

Оригинальная двухступенчатая версия ракеты-носителя "Протон" (с) НПО Машиностроения

В концептуальном исследовании (НИР), завершенном в сентябре 1965 года, отмечалось, что, хотя существуют хорошие шансы на разработку полезной нагрузки для морской разведки с низким разрешением за относительно короткий период времени, для создания систем наземной разведки с высоким разрешением потребуется гораздо больше времени. Тем временем политические потрясения и межведомственные разногласия грозили остановить реализацию проекта. Бюро Челомея потеряло большую часть политической поддержки, которой оно пользовалось со стороны Кремля, после свержения Хрущева в октябре 1964 года. В рамках крупной перетряски советской космической отрасли в 1965 году Челомей был вынужден отказаться от контроля над тремя своими проектами военных спутников (спутники морской разведки, раннего предупреждения и перехватчики) в пользу ОКБ-41 Анатолия Савина, которое входило в более крупную организацию под названием КБ-1, подчинявшуюся другому министерству. ОКБ-41 уже выступало субподрядчиком по военным спутникам ОКБ-52 (в том числе ТГР), отвечая за бортовые и наземные системы управления. Теперь роли поменялись.

Хотя ТГР осталась в руках ОКБ-52, ОКБ-41 выступило с альтернативным предложением по спутниковой системе. Согласно "Истории Военно-космических сил России", предложения обоих конструкторских бюро рассматривались межведомственной комиссией, которая "не смогла занять независимую и объективную позицию" в том, что она охарактеризовала как "жестокую борьбу" за ведущую роль в проект между двумя министерствами. В результате работы над TГР постепенно зашли в тупик. Другой причиной преждевременного завершения проекта был тот факт, что "научная, техническая и промышленная база" Советского Союза в то время была просто не готова к проекту такой сложности. Точную дату отмены проекта TГР российские источники не называют.

Проект Челомея TГР в реальности привел к одному важному побочному результату. Оптическая система "Комета-11" была модифицирована для использования на военной космической станции "Алмаз", задуманной ОКБ-52 в 1964 году в качестве ответа проекту американской пилотируемой орбитальной военной станции Manned Orbiting Laboratory (MOL). Названная "Комета-11а", эта система имела фокусное расстояние 6,375 метра и зеркало диаметром 0,88 метра и стал частью большого комплекса камер, известного как "Агат-1", занимавшей значительную часть внутреннего пространства станции "Алмаз".

Комплекс камер "Агат-1" (с) НПО Машиностроения

Комплекс камер "Агат-1" можно увидеть в позиции 20 на этом рисунке космической станции "Алмаз" в разрезе (С) www.gctc.ru

Большая часть изображений, полученных комплексом "Агат-1", доставлялась на Землю в капсулах возврата пленки, установленных на борту станций. Однако наиболее интересные изображения космонавты могли также просмотреть на борту и передать их на наземные станции с помощью системы считывания пленки ("Печора"), - что также рассматривалось американцами для задач MOL. В отличие от оставшейся в проекте MOL, "Алмаз" все-таки был выведен на орбиту. Три такие станции были запущены под названиями "Салют-2" (1973 год), "Салют-3" (1974 год) и "Салют-5" (1976 год). В то время как "Салют-2" вышел из строя до прибытия первого экипажа, на "Салют-3" и "Салют-5" побывали один и два экипажа соответственно.

Второй проект ТГР

15 октября 1971 года Советское правительство издало постановление, предписывающее возобновить работы над спутниками телевизионной разведки. Российские источники не объяснили причин этого, но даже на тот момент спутники с электронно-оптической съемкой, использующие технологию ПЗС, оставались настолько далекой мечтой для Советского Союза, что, казалось, было сочтено целесообразным дать TГР еще один шанс. То, что это постановление было принято одновременно со сверхсекретным решением США в конце 1971 года о продолжении разработки спутников KENNEN, почти наверняка было случайным совпадением. Тем не менее, советские планировщики, несомненно, осознавали тот факт, что американская микроэлектронная промышленность находится далеко впереди, и, должно быть, понимали, что США развернут такие спутники гораздо раньше. Поэтому был необходим какой-то ответ, чтобы преодолеть разрыв с созданием собственных электроннно-оптических разведывательных спутников в Советском Союзе.

Еще одним фактором, который мог сыграть роль, была слишком высокая интенсивность запуска советских спутников с системой возврата пленки. Несмотря на улучшение характеристик спутников "Зенит", они могли оставаться на орбите не более двух недель, что требовало большого количества запусков для обеспечения непрерывного покрытия критических зон. Только в 1971 году на орбиту было выведено около 30 спутников класса "Зенит". Спутники TГР могли бы хоть немного облегчить тяжелую нагрузку, которую спутники с системой возврата пленки возложили на советскую космическую отрасль.

Постановлением от 15 октября 1971 года проект новой ТГР был поручен двум конструкторским бюро - КБ "Южное" и ОКБ-41. КБ "Южное" - конструкторское бюро, базирующееся в Днепропетровске (Украина), которое возглавлял Михаил Янгель до своей смерти 25 октября 1971 года, всего через десять дней после выхода нового постановления ТГР (его сменил Владимир Уткин). Оно было основано как ОКБ-586 в 1954 году для создания нового поколения баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности, а с начала 1960-х годов ему также было поручено разработать широкий спектр спутников как для военных, так и для научных целей. ОКБ-41, которым по-прежнему руководил Анатолий Савин, отделилось от КБ-1 в 1973 году и в 1973 году стало независимым ЦНИИ "Комета".

Источники предоставляют противоречивую информацию по этому проекту. К.А. Власко-Власов [бывший главный конструктор ЦНИИ "Комета", автор книги "От "Кометы" до "Ока"] утверждает, что постановление 1971 года не назначало генерального подрядчика и что КБ "Южное" и ОКБ-41 было предложено разработать свои концепции на конкурсной основе. По словам Власко-Власова, КБ "Южное" предложило десятитонный спутник, который нужно было запускать ракетой-носителем "Протон", тогда как предложенный ОКБ-41 спутник весил не более пяти тонн, оставаясь в пределах стартовой мощности ракеты-носителя типа "Союз". Оба спутника должны были получать энергию от ядерного реактора, но позже КБ "Южное" перешло на солнечные батареи и снизило массу до "чуть менее 10 тонн". Новшества спутника ОКБ-41 включали телевизионную систему, использующую некоторые ранние технологии ПЗС, применение интегральных схем и микропроцессоров, а также цифровой регистратор для хранения полученных изображений.

По мнению Власко-Власова, спутник ОКБ-41 с его меньшей массой и расширенными техническими характеристиками казался очевидным выбором. Однако, по его словам, межведомственная комиссия, которой было поручено выбрать одно из двух предложений, "начала искать недостатки" в предложении ОКБ-41, один из которых заключался в том, что излучение, испускаемое ядерным реактором, могло повлиять на бортовые телевизионные системы. ОКБ-41 объединило усилия с Курчатовским институтом атомной энергии, чтобы доказать, что проблему можно решить с помощью специального радиационно-стойкого оптического стекла. Тем не менее, комиссия остановила свой выбор на предложении КБ "Южное", и хотя в его проекте были использованы некоторые элементы предложения ОКБ-41, последнему КБ было запрещено вести дальнейшие работы над системой ТГР. По мнению Власко-Власова, это "непонятное решение" привело к тому, что проект был окончательно свернут всего через три года.

Официальная история КБ "Южное", в которой участие ОКБ-41 в проекте упоминается лишь вскользь, подтверждает, что первоначальный проект "Южного" заключался в создании спутника с ядерной установкой, оснащенного такими элементами, как электрическая двигательная установка, высокоэффективная система терморегулирования и автономная навигационная система. Когда военный заказчик ознакомился с эскизным проектом КБ "Южное", он пришел к выводу, что разработка ядерного реактора продвинулась недостаточно далеко для того, чтобы его можно было использовать на начальном этапе проекта. Вместо этого спутникам придется полагаться на солнечную энергию, хотя это повлияет на некоторые их эксплуатационные возможности.

КБ "Южное" впоследствии перепроектировало спутник "в короткие сроки", и его меньшая масса теперь сделала его совместимым с новой ракетой-носителем средней грузоподъемности, над которой бюро работало под индексом 11К77, что исключило необходимость использования более дорогого "Протона". После нескольких конструктивных изменений ракета-носитель была одобрена в марте 1976 года и позже стала известна миру как "Зенит" (не путать с одноименными спутниками-разведчиками).

Ядерная версия спутника ТГР разработки КБ "Южное" (с) КБ "Южное"

Версия спутника ТГР с солнечными батареями разработки КБ "Южное" (с) КБ "Южное"

В истории "Южного" говорится, что перепроектированному КБ "Южное" проекту спутника было отдано предпочтение перед предложением ОКБ-41, добавляя, что к тому времени ОКБ-41 было назначено головной организацией по ТГР, а КБ "Южное" отвечало за "ракетно-космический комплекс". Прекращение участия КБ "Южное" в ТГР там связывают только с большой загруженностью КБ, не уточняя, когда именно КБ вышло из проекта.

Имея только две предвзятые версии, трудно восстановить истинную историю второго проекта TГР. Скорее всего, ОКБ-41 должно было играть в ТГР ту же роль, которую оно приобрело в ряде других военно-космических проектов в 1965 году. Оно выступало головной организацией по этим проектам, но не имело производственных мощностей для производства спутников, ограничившись в основном разработкой бортовых систем управления и наземной аппаратуры управления. В результате производство спутников пришлось поручить другим организациям.

Аналогичное разделение труда, по-видимому, предусматривалось и для второго проекта ТГР: генеральным подрядчиком выступило ОКБ-41, а КБ "Южное" занималось поставкой ракеты-носителя и спутниковой платформы ("ракетно-космического комплекса", как его называют в истории "Южного"). Похоже, что оба предложили конкурентоспособные проекты для ТГР, из которых в конечном итоге была выбрана конструкция КБ "Южное". Важным фактором в этом решении, возможно, стал переход "Южного" с атомного спутника на спутник с солнечной энергией - шаг, который ОКБ-41, судя по всему, не предприняло.

"Алмаз-Т"

Второй проект ТГР был официально прекращен постановлением Советского правительства 19 января 1976 года. Ровно в тот же день было принято постановление, определившее график реализации проекта Челомея "Алмаз" на последующие годы. Скорее всего, это был то самое постановление, которым и закрыли ТГР. Среди прочего, речь шла о разработке двух автоматизированных версий "Алмаза" ("Алмаз-К" и "Алмаз-Т"), которые могли бы выполнять задачи, выходящие за рамки возможностей меньших разведывательных спутников того времени.

"Алмаз-К" должен был делать панорамные снимки больших территорий в высоком разрешении, главным образом, для наблюдения за локальными конфликтами и кризисными ситуациями. Находясь на орбите около трех месяцев, он должен был регулярно отправлять экспонированную пленку в 16-20 возвратных капсулах. "Алмаз-Т" должен был быть способен вести разведку сквозь облачность и ночью, используя как радиолокационную систему, так и инфракрасную полезную нагрузку. В дополнение к этому он должен был быть оснащен телевизионной системой, основанной на той, которая изначально планировалась для второго проекта TГР. Все эти полезные нагрузки должны были передавать изображения по радиоканалам, гарантируя, что данные попадут в руки специалистов-дешифровщиков изображений в течение нескольких часов после их получения. Основной задачей "Алмаз-Т" был поиск потенциальных признаков неминуемого нападения на советскую территорию путем тщательного наблюдения за аэродромами, военно-морскими базами, транспортными узлами, и другие стратегически важными целями. По сути, он должен был выполнять ту же функцию, что и ТГР, однако 20-тонная масса аппарата позволяла сделать это с более широким набором приборов дистанционного зондирования Земли, работающих в различных частях электромагнитного спектра.

С утверждением проекта "Алмаз-Т" и его телевизионной полезной нагрузки телевизионная разведка вернулась в КБ Челомея, которое в 1966 году было переименовано в Центральное конструкторское бюро машиностроения (ЦКБМ). Телевизионная полезная нагрузка "Алмаз-Т" называлась "Лидер" и была создана промышленным объединением под руководством Всесоюзного научно-исследовательского института телевидения (ВНИИТ) в Ленинграде, - того же института, который работал над первоначальным проектом ТГР в Ленинграде в 1960-е годы под названием НИИ-380. Руководителем ОКР по "Лидеру" стал ветеран ВНИИТ Игорь Валик, который также руководил разработкой систем считывания пленок "Байкал" и "Печора". Согласно истории ВНИИТ, институт начал работу над "Лидером" в 1973 году, что позволяет предположить, что изначально он предназначался для полетов на спутниках ТГР. Однако не исключено, что после передачи проекта для использования на "Алмазе-Т" он претерпел существенные модификации.

"Лидер" занимал то же место, где находился комплекс камер "Агат-1" на пилотируемых станциях "Алмаз", и смотрел на Землю через 40-сантиметровый иллюминатор. Его оптическая система, предоставленная Красногорским механическим заводом, получила название "Изумруд" и имела объектив ("Телегуар-12МТ") с фокусным расстоянием три метра. Световой луч, попадая в оптическую систему, разделялся с помощью набора зеркал на три части и затем поступал в три одновременно работающие телекамеры (ЛР-103) с видиконными трубками "Колос" (изготовление ВНИИ "Электрон"). Они работали в красной части видимого спектра (600-700 нанометров), и каждая имела разрешение 4000 строк. Изображения записывались на трехканальный видеорегистратор (РД-101) производства ЛОМО (Ленинград). Когда космический корабль пролетал над советской территорией, три отдельных изображения передавались на землю, где они должны были объединяться в одно изображение. "Лидер" также был способен напрямую отправлять изображения на Землю (без их записи), если проводил съемку, находясь в радиусе действия советских наземных станций. "Лидер" имел полосу обзора шириной в 18 километров, но ее можно было увеличить до 500 километров, повернув космический корабль относительно продольной оси. Разрешение на местности варьировалось от двух до пяти метров в зависимости от условий наблюдения.

Нечеткое изображение телекамеры ЛР-103 и ее видикона "Колос" (с) НИИТ

"Изумруд" - оптический компонент полезной нагрузки "Лидер" космической станции "Алмаз-Т"

В постановлении от января 1976 года была поставлена ​​цель построить три станции "Алмаз-Т" для проведения испытательных полетов, начиная с 1978 года. После того, как космический корабль будет объявлен работоспособным, предполагалось, что три или шесть из них будут одновременно летать в трех разных орбитальных плоскостях. Однако к концу 1970-х годов энтузиазм военных в отношении "Алмаза" значительно охладился, одной из важных причин чего стали натянутые отношения между Челомеем и министром обороны СССР Дмитрием Устиновым. В июне 1978 года Министерство обороны СССР приняло решение о прекращении работ по пилотируемым станциям "Алмаз", а в декабре 1981 года аннулировало и программы "Алмаз-К", и "Алмаз-Т". Первая станция "Алмаз-Т", которая уже проходила подготовку к запуску на космодроме Байконур, была законсервирована.

По иронии судьбы Челомей и Устинов скончались почти одновременно в декабре 1984 года, подготовив почву для возобновления проекта "Алмаз-Т". Герберту Ефремову, новому руководителю конструкторского бюро (переименованного в НПО Машиностроения в 1983 году), удалось убедить советское руководство возродить "Алмаз-Т", утверждая, что США лидируют в космическом радиолокационном мониторинге Земли. После неудачного запуска первой станции 28 ноября 1986 года, две станции были выведены на орбиту 25 июля 1987 года и 31 марта 1991 года под официальными названиями "Космос-1870" и "Алмаз-1". Они были выведены на низковысотные орбиты с наклонением 72 градуса, что обеспечивало лучшее покрытие поверхности Земли, чем орбиты с наклонением 51,6 градуса, используемые пилотируемыми станциями "Алмаз". "Космос-1870" провел на орбите два года, а "Алмаз-1" около полутора лет.

Публикации того времени признавали на этих станциях лишь наличие радиолокационной системы. Тот факт, что станции также имели телевизионную полезную нагрузку, был раскрыт лишь много лет спустя (первоначально запланированная инфракрасная полезная нагрузка, по-видимому, была отменена на ранней стадии). Тем не менее, даже более чем через три десятилетия о характеристиках "Лидера" известно очень мало, и ни одно из сделанных им изображений так и не было опубликовано. Сообщается, что он сделал большое количество изображений как для военных, так и для гражданских целей и был способен, среди прочего, идентифицировать различные типы самолетов, находящихся на земле.

Модель станции "Алмаз-Т" с радиолокационной антенной в экспозиции павильона "Космос" на ВДНХ в Москве. Большая антенна наверху использовалась для передачи изображений через спутники-ретрансляторы данных (с) Л. Кузнецов / technomuzei.ru

К тому времени, когда наконец-то полетели давно откладывавшиеся станции "Алмаз-Т", телевизионная технология уже устарела. В декабре 1982 года Советский Союз начал запуск спутников электронно-оптической разведки с ПЗС-технологией. Они имели схожее или лучшее разрешение, чем двухметровое наземное разрешение, предлагаемое "Лидером", а также отправляли изображения почти в реальном времени через геостационарные спутники ретрансляции данных (возможность, продемонстрированная только "Алмаз-1").

Многочисленные публикации предполагают, что Министерство обороны СССР в значительной степени потеряло интерес к "Алмазам-Т" и что вторая станция, в частности, использовалась в основном для гражданского дистанционного зондирования. Когда 17 октября 1992 года "Алмаз-1" был сведен с орбиты, эра космической телевизионной разведки окончательно подошла к концу.

По мере увеличения количества запусков цифровых спутников спутники с системой возврата пленки постепенно выводились из обращения, и последний из них был запущен Россией в 2015 году. Тем не менее, до сих пор Россия не достигла цели, которую Советский Союз намеревался достичь с помощью TГР еще в 1960-е годы, а именно развертывания большого парка одновременно работающих спутников оптической разведки, способных обеспечивать разведку в реальном масштабе времени и практически непрерывное покрытие важных районов Земли. В настоящее время у России на орбите, судя по всему, находится только один действующий спутник электронно-оптической разведки высокого разрешения: "Космос-2506" - спутник типа "Персона". Будучи запущенным в июне 2015 года, он, скорее всего, значительно превысил проектный срок службы.