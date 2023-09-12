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"Молот Тора" вместо кувалды: между ВСУ и НАТО возник языковой барьер

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Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года
Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Главное проблемой для западных инструкторов при обучении украинских солдат стало отсутствие квалифицированных переводчиков, пишет МS. Из-за сложности технической терминологии учиться приходится не только курсантам, но и самим переводчикам. А это означает, что учебный процесс может сильно затянуться.

Западные инструкторы, которые обучают украинских солдат управлять танками, столкнулись с языковым барьером: им остро не хватает специалистов, способных переводить сложные технические термины на украинский и русский языки. Последний понимают большинство украинцев, но требуется срочная подготовка самих переводчиков.

"Перевод — это для нас первоочередная проблема". Бригадный генерал Мартин Бонн из Нидерландов, заместитель главы многонациональной тренировочной миссии, созданной Европейским Союзом в ноябре прошлого года для обучения украинских солдат, рассказал Financial Times о сложностях перевода военной технической терминологии.

Германия и другие западные страны предоставили украинской армии, ведущей контрнаступление против российских войск, свои основные боевые танки и системы ПВО. Ожидается, что в 2023 году обучение по эксплуатации этой техники в Германии пройдут около 9 тысяч украинских военнослужащих.

Однако большинство украинцев, проходящих обучение в Германии, не говорят ни по-немецки, ни по-английски. Из-за этого, как отмечают в бундесвере, в процессе обучения на боевых машинах и установках рядом с инструкторами и стажерами вынуждены находиться и переводчики, которые переводят инструктаж на украинский и русский языки.

Одним из узких мест в процессе обучения украинцев является перевод сложных технических терминов. Например, в одной танковой школе бундесвера, где проводится обучение украинских танкистов, при автоматическом переводе название специального инструмента, используемого для ремонта, tall hammer (кувалда) превратилось в "Молот Тора" (бога из скандинавской мифологии). Это вызвало замешательство украинской стороны.

В целях безопасности переводчиков в основном подбирают не из числа гражданских лиц, а среди военных и резервистов, владеющих украинским и русским. Однако таких специалистов очень мало, а уровень их знаний технических терминов оставляет желать лучшего. Зачастую получается так, что переводчики сами осваивают специальную терминологию в процессе обучения курсантов.

Языковой барьер также станет серьезным препятствием и при обучении украинских летчиков управлению американскими истребителями F16, на получении которых от США так долго настаивала Украина. О решении предоставить Украине боевые машины F-16 Нидерланды и Дания сообщили 20 августа. А 22 августа датские военные объявили о начале обучения восьми украинских пилотов.

По данным известного американского издания Politico и других источников, обучение должны были пройти 32 пилота. Но на нынешнем этапе удалось отобрать лишь восемь человек, обладающих хотя бы минимальными знаниями английского для участия в обучении. Ожидается, что для преодоления это ситуации некоторые украинские пилоты сначала пройдут языковые курсы в Великобритании, но это также может привести к серьезным задержкам в их подготовке.

Автор статьи: Акина Нэмбуцу (Akina Nembutsu)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Великобритания
Германия
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Военные учения
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